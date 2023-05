One-Punch Man: Murata annuncia una pausa improvvisa

One-Punch Man è una delle serie più amati di sempre dagli appassionati nel manga. Con il presente articolo vogliamo informare tutti i lettori che Yusuke Murata, il mangaka che si occupa dei disegni, ha annunciato una pausa improvvisa. Quindi molto probabilmente One-Punch Man tornerà con un nuovo capitolo il mese prossimo.

L’aggiornamento arriva dal mangaka che ha comunicato la pausa a tutti i lettori direttamente sulla sua pagina Twitter. Si scopre che Murata è malato da inizio di maggio e le sue condizioni lo hanno costretto a posticipare il prossimo capitolo di One-Punch Man a giugno. Di seguito riportiamo il contenuto del messaggio originale e a seguire la traduzione:

“Grazie per l’attesa. Il capitolo di One-Punch Man di questa settimana subirà un ritardo. Ero malato dall’inizio del mese scorso, ma grazie al vostro supporto mi sono ripreso molto. Disegnerò di nuovo il manoscritto, quindi per favore aspettate ancora un po’“, ha condiviso Murata con tutti i fan.

Chiaramente, i lettori di One-Punch Man gli hanno subito risposto augurandogli il meglio perché la salute è fondamentale in questo ambito di lavoro. Sembra che Murata sia in via di guarigione, quindi si spera che il mangaka possa tornare presto a lavorare in salute. Questo messaggio quindi conferma lo slittamento dell’uscita del nuovo capitolo del manga e che questo mese non ci sarà nulla.

Nonostante questo, la prossima uscita sarà importante. Dopotutto, Murata ha appena dato il via a un nuovo arco narrativo nel manga che i fan del webcomic conoscono bene. One-Punch Man è finalmente pronto ad affrontare alcuni cosiddetti Neo Heroes e di recente abbiamo riportato il design di due nuovi personaggi, che hanno debuttato nel manga.

Per quanto riguarda l’anime della serie, sono disponibili su Crunchyroll le prime due stagioni. Ricordiamo che lo studio di animazione che ha lavorato alla prima è Madhouse, mentre J.C Staff ha prodotto la seconda. Non molto tempo fa, abbiamo confermato che la stagione 3 di One-Punch Man è in lavorazione, ma da allora non ci sono state informazioni né sull’uscita né sullo studio di animazione che la svilupperà.

Fonte – Comicbook