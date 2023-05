One-Punch Man: nuovo arco narrativo e due nuovi personaggi introdotti

One-Punch Man è uno dei manga seinen più amati e seguiti di sempre. Con il presente articolo vogliamo riportare alcuni aggiornamenti legati a uno dei migliori archi del manga che sarà presto adattato dal disegnatore Mutata. Infatti il nuovo capitolo di One-Punch Man ha dato inizio alla saga dei Neo Heroes. Abbiamo quindi modo di poter condividere un primo sguardo a dei nuovi personaggi realizzati da Yusuke Murata.

Per l’esattezza sono due e abbiamo modo di poterne mostrare il loro design. Murata ha realizzato quindi due membri del gruppo di ex vigilanti e il suo restyling è degno di nota.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Everything_OPM. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The “Neo Heroes Saga” has finally started in One Punch Man. It will focus on the darker side of a superhero society.

The first Neo Heroes, “Accel” and “Raiden”, have been revealed. pic.twitter.com/WB95eOyJZe

— One Punch Man (@Everything_OPM) May 3, 2023