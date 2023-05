Overtake! L’anime è stato recentemente annunciato dalla produzione, così come possiamo leggere su ANN che ha donato al pubblico un primo poster, il trailer e alcuni dettagli al riguardo. Da come avete potuto leggere già dal titolo la serie si basa sulla Formula 4 di Kadokawa, tramite un mix animato di CGI e animazione classica.

Kadokawa e TROYCA hanno diffuso il primo materiale promozionale dove al centro troviamo il complesso mondo delle Formula 4 (F4). Il fotografo freelance Kōya Madoka va in crisi per un determinato motivo e si reca al Fuji International Speedway per lavorare a una storia e incontra la pilota liceale di F4 Haruka Asahina.

Da quel momento la sua vita cambia totalmente e i sentimenti verso di lei cresceranno passo dopo passo. Dalla fonte possiamo leggere anche il cast di doppiatori:

Anan Furuya nel ruolo di Haruka Asahina

Katsuyuki Konishi nel ruolo di Kōya Madoka

Tasuku Hatanaka nel ruolo di Kotarō Komaki

Kengo Kawanishi: Satsuki Harunaga

Taku Yashiro: Toshiki Tokumaru

Reina Ueda nel ruolo di Arisu Mitsugawa

Color Key Artist: Mariko Shinohara (Bloom Into You, IDOLiSH7 Second Beat!)

Direzione artistica: Tomoyuki Arima, Takuya Sejima

Direttore CG: Masaya Machida (Birdie Wing -Golf Girls’ Story-), Mitsutaka Iguchi (Bloom Into You)

Effetti visivi: Ryosuke Tsuda (Aldnoah.Zero)

Direttore della fotografia di compositing: Tomoyoshi Katō (Bloom Into You)

Montaggio: Shota Migiyama (Re:CREATORS)

Direttore del suono: Jin Aketagawa (86, Goblin Slayer)

Musiche: Kana Utatane (L’eroe leggendario è morto!)

Produzione musicale: F.M.F

Produttore musicale: Lantis

Overtake! – Annunciato un nuovo anime sulla Formula 4 di Kadokawa

Kadokawa e TROYCA sono accreditati per l’opera originale. Come già annunciato, Ei Aoki (Fate/Zero, Aldnoah.Zero, Girls Bravo, Wandering Son) dirige l’anime presso TROYCA. Ayumi Sekine (franchise IDOLiSH7, Technoroid Overmind) supervisiona la sceneggiatura della serie.

Masako Matsumoto sta adattando per l’animazione i disegni originali dei personaggi di Takako Shimura (Wandering Son, Aldnoah.Zero). Katsuhiko Takayama (composizione della serie per Aldnoah.Zero, Two Car) supervisiona il progetto.

Fonte Anime News Network