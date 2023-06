Valmont: Le Relazioni Pericolose Deluxe – Recensione

Nicola Gargiulo 2023-06-14T08:00:22+02:00 Autori: Chiho Saitou Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,90 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 02/03/2022

Valmont: Le Relazioni Pericolose Deluxe di Planet Manga contiene Shishaku Valmont – Kiken Na Kankei – 1, 2, ovvero gli adattamenti del noto romanzo classico ambientato nella Parigi del 1700.

Le relazioni pericolose (Les Liaisons dangereuses) è un romanzo epistolare di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos pubblicato nel 1782. La storia in questione narra delle avventure di due libertini appartenenti alla nobiltà francese del diciottesimo secolo, ed è considerato uno dei capolavori della letteratura francese.

Il protagonista della storia è Valmont, e per lui la seduzione è una ragione di vita e l’amore è una guerra che può aver fine solo con la resa incondizionata del nemico.

Quindi il manga di cui andremo parlare oggi mette al centro di tutto gli intrighi e la forte passione dei personaggi che si muovono in uno dei periodi più letali seducenti e romantici della storia.

INTRIGO E PASSIONE NELLA PARIGI DEL ’700

Trattandosi di una trasposizione di un romanzo il manga deve adattare molti dialoghi all’interno di poche vignette e quindi il ritmo delle tavole inevitabilmente si spezza, anche se alla fine la lettura risulta comunque gradevole. Ovviamente il manga in questione non è per tutti e forse può venire apprezzato solo da chi ha amato la storia originale.

Questo non è detto ovviamente ma come accennato la trasposizione a fumetti di romanzi con molti dialoghi (in questo caso sono il fulcro centrale della storia ndr), rende le tavole molto lente ed è spesso difficile donargli un ritmo, se non impossibile.

Quindi nonostante parliamo di una storia interessante e comunque profonda, che va a scolpire l’animo umano e tormentato quando si parla di sentimenti, i disegni poco esplosivi e curati, insieme al fatto discusso prima inerente ai dialoghi, la versione manga del capolavoro francese non vale altrettanto e alla fine possiamo definirlo una sorta di riassunto illustrato.

Anche qui non vogliamo per nulla “annullare” il valore del prodotto, visto che alla fine anche un riassunto illustrato va bene nel caso si voglia leggere una versione diversa della storia, o semplicemente approcciarsi al libro senza averlo letto, data la fedeltà con cui la versione a fumetti è trasposta.

Valmont: Le Relazioni Pericolose Deluxe purtroppo non può essere consigliato a tutti per i motivi discussi all’interno della recensione, anche se alla fine parliamo tutto sommato di un buon prodotto, caduto sostanzialmente vittima delle difficoltà o anche nelle forzature presenti all’interno degli adattamenti dei romanzi, come sempre una spina nel fianco per tutti i fumettisti.