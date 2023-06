Dragon Ball anticipa il debutto di un nuovo Super Saiyan Blue

Dragon Ball è una delle serie shonen più famose in tutto il mondo e una delle caratteristiche della serie creata da Akira Toriyama sono le trasformazioni. Infatti oltre al Super Saiyan che Goku sblocca per la prima volta contro Freezer, con la serie Super i fan hanno scoperto altri potenziamenti. Tra questi ricordiamo l’Ultra Istinto di Goku e l’Ultra Ego di Vegeta, e gli occhi dei fan sono sempre puntati sui guerrieri Z ogni volta che riescono a spingersi oltre i loro limiti. Con il presente articolo vogliamo riportare che probabilmente debutterà un nuovo Super Saiyan Blue e questa anticipazione la rivela Goku.

Il tutto arriva in seguito al nuovo teaser di Dragon Ball Legends. L’aggiornamento della storia ha riunito Goku e Shallot con quest’ultimo che continuava ad allenarsi nella forma di Super Saiyan God. Shallot ha sbloccato di recente questa trasformazione, ma il saiyan proveniente dal pianeta Sadala del Settimo Universo vuole diventare ancora più forte. Quindi, ovviamente, Goku ha detto a Shallot per quale obiettivo successivo si stava allenando. E Goku a Shallot, verso la fine del nuovo aggiornamento, che con questo addestramento, arriverà sicuramente al Super Saiyan Blue.

Così pare che Goku sia pronto ad addestrare Shallot. Se dovesse riuscire a raggiungere questo stadio, allora sarà uno dei pochi a sbloccare il Super Saiyan Blue. Chiaramente, il primo ad esserci riuscito è stato Goku, e successivamente Vegeta.

Naturalmente, Shallot è stato un popolare Saiyan da quando ha debuttato nel videogioco free-to-play online, intitolato Dragon Ball Legends. Shallot è stato riunito con tutti i tipi di guerrieri del multiverso in Dragon Ball Legends per partecipare al Torneo del Tempo. Il guerriero ha mostrato il suo potere diverse volte, conquistando tantissimi appassionati che sicuramente accetterebbero un suo debutto canonico nel manga o nell’anime.

Al momento non ci sono i presupposti per poterne parlare seriamente, in quanto bisognerebbe anche vedere se e come Shallot verrebbe inserito nella time line di Dragon Ball. Il franchise ha reso molte cose canoniche negli ultimi anni e l’ultimo esempio più importante è Broly. Recentemente abbiamo anche parlato di un altro personaggio che molti vorrebbero che diventasse canonico. Stiamo parlando di Cooler.

