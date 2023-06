Demon Slayer rivela la tragica origine di Hantengu

La terza stagione anime di Demon Slayer è prossimo alla conclusione, con l’ultimo episodio previsto per il 18 giugno e dalla durata estesa di 70 minuti. Il penultimo episodio della stagione ha infatti rivelato la tragica origine di Hantengu. Demon Slayer ha spesso mostrato ai fan dei momenti molto importanti in seguito alla vittoria di Tanjiro su un temibile avversario. Nella maggior parte dei casi si scopriva che il demone sconfitto, in passato era un essere umano sfortunato che ha intrapreso questa terribile strada spesso senza volerlo. E ne Il Villaggio dei Forgiaotri di Katana doveva ancora arrivare un momento del genere.

La terza stagione di Demon Slayer ha visto Muichiro Tokito sconfiggere rapidamente Gyokko. Ma in seguito alla sua sconfitta, l’anime non ha esplorato nessun passato di questa Luna Crescente. Sembra, tuttavia, che questo momento di rivelazione passata sia stato riservato alla Luna Crescente di maggior rilievo di questa terza stagione, ossia Hantengu. Ricordiamo che si tratta esattamente della Quarta Luna Crescente e ha da subito sorpreso i fan.

Infatti pur essendo il quarto demone più potente dei ranghi superiori di Muzan Kibutsuji, il suo modo di essere non lo dimostrava. Basti ricordare che appariva molto più timido degli altri. E questo lo si vedeva anche nel suo stile di combattimento, in quanto mentre lui si nascondeva, i germogli del suo corpo si occupavano del resto. Ma il decimo episodio di Demon Slayer vede Tanjiro e i suoi alleati avvicinarsi ancora una volta a lui.

In questa fase Hantengu inizia a riflettere sul suo passato e si scopre che ha probabilmente subito un tradimento importante, prima di diventare un demone. Nel decimo episodio dell’adattamento anime di Ufotable, Hantengu scoppia in lacrime quando Tanjiro gli dice di dover rispondere a tutti i suoi peccati. Tuttavia Hantengu continua a sostenere che le sue mani sono pulite nonostante le numerose morti che ha causato. Infatti il demone afferma di non aver mai mentito un giorno in vita sua, definendosi persino un debole virtuoso.

È proprio il rifiuto ad ammettere le proprie azioni che rende Hantengu un demone complicato. Ma indipendentemente da come potrebbe essere stato tradito in vita, è comunque diventato un mostro.

