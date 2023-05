Dragon Ball Super: i fan vogliono Cooler canonico

Dragon Ball ha presentato tantissimi villain nel corso degli anni sia nel manga che nei film del franchise. Dall’Esercito del Fiocco Rosso a Freezer fino a Majin Blu, questi nemici sono comparsi diverse volte. Successivamente la serie Super ha introdotto nuovi villain come Moro, che hanno contribuito ad arricchire il roster. Ma i fan non dimenticano altri nemici di Goku e dei suoi amici e oggi riportiamo che gli appassionati sono determinati e convinti nel voler Cooler canonico nel manga.

Cooler il fratello maggiore di Freezer e il figlio maggiore di Re Cold. Ha debuttato nel 1991 nel film intitolato Dragon Ball Z: Il Destino dei Saiyan. Dal suo debutto cinematografico, Cooler è poi tornato a mostrarsi in numerosi progetti non canonici come Super Dragon Ball Heroes, ma la serie principale non ha preso in considerazione questo personaggio.

E proprio per questo i fan di Dragon Ball vogliono che le cose cambino. Infatti basti pensare che la serie ha reso Broly canonico recentemente. I fan sostengono che Cooler si potrebbe introdurre facendo leva su Freezer, che è riapparso nella fase finale dell’arco di Granolah. Suo fratello minore è in costante conflitto con Goku, quindi la presenza di Cooler renderebbe sicuramente le cose più tese per gli altri guerrieri.

Per quanto riguarda il ritorno di Cooler, si potrebbe procedere come è successo per Broly. Il Saiyan, dopotutto, è diventato canonico proprio nel suo film. E quello più recente, ossia Dragon Ball Super: Super Hero, ha introdotto una nuova versione di Cell canonica insieme al ritorno dell’Esercito del Fiocco Rosso composto da nuovi membri. Dunque per i fan sarebbe interessante vedere un terzo film incentrato completamente su Cooler.

Sappiamo che questo personaggio considera suo fratello debole, e se a seguito della morte di suo padre avrebbe subito cercato vendetta, lo stesso non si può dire nei confronti di suo fratello. Il nemico comune di questi guerrieri alieni resta sempre Goku e quindi sarebbe interessante vedere lo sviluppo di una situazione violenta tra Goku, Freezer e Cooler.

