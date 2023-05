Dragon Ball: Toriyama ha disegnato Goku ispirandosi direttamente a Superman?

Dragon Ball è uno dei manga shonen più amati e famosi di sempre e Goku, il protagonista principale, è una vera e propria icona. Milioni di fan in tutto il mondo conoscono le vicende legate al Saiyan arrivato sulla Terra e con il presente articolo vogliamo approfondire un aspetto legato alla sua origine. Per essere più precisi vogliamo capire se Toriyama ha disegnato Goku ispirandosi direttamente a Superman.

Questo chiarimento è possibile farlo grazie al supporto dell’insider JordanLDurham, che sulla sua pagina Twitter ha parlato di questo aspetto. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

First of all Toriyama didn’t say this lol but it is obvious Toriyama references Superman although Goku was NOT DIRECTLY inspired from him. Fun fact: Son Wukong and Superman were being compared to each other before Goku even existed. Toriyama essentially makes Goku “That Guy” from… https://t.co/rDzohJtynV pic.twitter.com/HoW6SNy7mY — Jordan Lee (@JordanLDurham) May 11, 2023

Come si vede dalla fonte, l’insider ha risposto ad un’affermazione fatta da un altro utente su Twitter secondo il quale Toriyama stesso avrebbe confermato di essersi ispirato a Superman per disegnare Goku, ma non è esattamente così.

Infatti prima di tutto Toriyama non ha mai rilasciato un’affermazione simile. Chiaramente sono innegabili i riferimenti a Superman da parte del mangaka in Dragon Ball, ma non si è mai ispirato direttamente al supereroe per disegnare il Saiyan. Infatti prima ancora che Goku esistesse, Superman e Son Wugong erano già messi a confronto.

Goku non è altro che Wukong, Bruce Lee, Jackie Chan, King Kong, Superman, ”il Prescelto” di Star Wars e altri esempi. Quindi il Saiyan è quel personaggio con riferimenti a diversi personaggi. Infatti Toriyama lo ha fatto perché nota che tutti questi personaggi hanno somiglianze con Wukong e non fa che giocarci sopra.

Nonostante Dragon Ball abbia fatto il suo debutto ormai 40 anni fa, i dibattiti sul Saiyan sembrano non finire mai. Questo dimostra quanto abbia ancora un certo peso nell’opinione di tutti i fan della serie e non. Le vicende legate al Saiyan non sono ancora terminate, dato che è in corso la serie Super.

Disegnata da Toyotaro, al momento Dragon Ball Super sta adattando attraverso il manga gli eventi del lungometraggio Super Hero. Tuttavia Goku non svolge il ruolo di protagonista di questo arco in quanto al centro dei riflettori ci sono Gohan e Piccolo. Il Saiyan si trova sul pianeta di Beerus mentre si allena con Broly.