Dragon Ball: ci sono personaggi capaci di battere Goku?

Goku è il protagonista di Dragon Ball, il battle shonen più famoso e seguito di sempre e recentemente è partito un dibattito da parte dell’utente Twitter Tetsuo, legato all’esistenza di personaggi in grado di battere il Saiyan. I fan sui social media si sono scatenati, coinvolgendo appassionati o meno di Dragon Ball. Il Saiyan è davvero così invincibile per ogni personaggio di fumetti, libri, film, videogiochi o anime?

Dal primo post di Tetsuo sono poi seguite una serie di riposte. Si va dalle più banali, con Capitan Mutanda, Ben 10, Braccio di Ferro, Ed, Edd & Eddy e Shrek, a nomi più interessanti come Doctor Manhattan, Superman, Drakkon dei Power Rangers e Lucifer della DC. Tuttavia, in mezzo a questo dibattito c’è un’analisi piuttosto buona legata ai poteri di Goku.

In effetti, da questo dibattito si è cercato di immaginare il livello di Goku se combattesse semplicemente facendo ricorso alle arti marziali ma senza i poteri da Saiyan.

Dragon Ball originariamente presentava Goku come un giovane marzialista che combatteva con il supporto del bastone Nyoi. Il debutto di Dragon Ball Z ha fatto emergere la natura Saiyan di Goku, portando le sua abilità a livelli da extra terrestre. Alcuni retcon hanno allineato la storia delle origini aliene di Goku a quella di Superman. Infatti la loro storia inizia allo stesso modo. Kal-El viene spedito dai genitori sul pianeta Terra a bordo di una piccola navicella spaziale prima che un cataclisma distruggesse Krypton. E i genitori di Goku fanno lo stesso, poco prima che Freezer distruggesse il pianeta Vegeta. Quindi, Goku che diventa un onnipotente protettore della Terra e, adattandosi, ne diventa il superuomo.

Dragon Ball Super ha poi portato Goku da “Superman” a “Super God”, arrivando a sbloccare il potere dell’Ultra Istinto. Questa è una tecnica che permette di accedere ad uno stato mentale a cui di solito accedono solo esseri divini e Goku ha successivamente raggiunto nuovi livelli dell’Ultra Istinto. Si sta raggiungendo un punto in cui è persino difficile per Dragon Ball trovare un contesto narrativo per nuovi scontri. In questo senso, anche i personaggi simili a divinità non surclassano automaticamente Goku.

La cosa sempre divertente di questo particolare dibattito è che ha poco a che fare con le effettive abilità di Goku o la sua continua evoluzione. Ma la costante capacità di Goku di infrangere tutti i limiti ed evolvere i suoi poteri è probabilmente un’abilità invincibile. Non importa quanto sia forte il suo avversario, Goku può probabilmente raggiungere o superare il suo livello di potere. Questo diventa il suo stimolo principale che lo porta poi a vincere.

