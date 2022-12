Dragon Ball Legends, il noto picchiaduro per dispositivi mobile a quanto pare ha aggiunto una nuova fusione, portando a un livello ancora più solido il noto roster già consistente di guerrieri Z. Oltre i temibili villain tra le forme più forti di sempre troviamo le fusioni e per questo il franchise ha donato alcune aggiunte al riguardo.

Recentemente Dragon Ball Legends ha mostrato e rivelato al pubblico nuovi dettagli e alcune succose informazioni riguardanti il noto videogioco per mobile e tra essi è presente appunto una nuova fusione, che al momento è presente solamente nell’universo in questione e non altrove.

Questa volta lasciamo perdere Goku e Vegeta oppure Trunks e Goten, dato che parliamo di Shallot e Giblet, due Saiyan particolarmente amati dal pubblico appassionato del noto videogioco/picchiaduro dedicato al mondo di Akira Toriyama.

I due fratelli stanno imparando la tecnica della fusione e il loro meraviglioso risultato si chiamerà Shallet, di cui segue una foto in calce pubblicata dal sempreverde DBS Chronicles:

Official artwork of Shallot and Giblet's Fusion: SHALLET#DBLegends pic.twitter.com/p238vgaW8J — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) December 28, 2022

Dragon Ball Legends: il videogioco introduce una nuova fusione

Da come potete vedere il look cambia di poco rispetto alle fusioni precedenti, visto che sostanzialmente il design richiama quanto visto con Gogeta o Vegeth ad esempio, dato che gilet, pantaloni e via discorrendo sono simili a quanto visto in precedenza con altri personaggi.

L’artwork ufficiale è sicuramente degno di nota e senza ombra di dubbio notiamo comunque tutta la sua potenza combattiva pronta a esplodere in tutto questo marasma che è il mondo di Dragon Ball Legends, una frazione ancora tutta da scoprire e amare.

Questa non è la prima fusione del gioco ma anzi nel corso del tempo abbiamo anche incontrato Xeno Gohanks e Natz se vi ricordate, anche se Shallet potrebbe essere veramente una rivelazione a tal proposito. Detto ciò sicuramente i fan hanno apprezzato questo nuovo personaggio, visto l’amore verso Giblet e Shallot.

Questi due Saiyan sono molto desiderati all’interno della timeline ufficiale così come ci riporta Comic Book, quindi prima o poi visto l’amore degli appassionati questi ultimi potrebbero essere trasportati all’interno della timeline ufficiale in qualche modo.

Fonte Comic Book – Twitter DBSC