Dragon Ball Super: il manga chiarisce il ruolo di Goku e Vegeta dopo la sconfitta contro Freezer

Dragon Ball Super è finalmente tornato prima di Natale con il capitolo 88, che ha segnato l’inizio di un nuovo arco narrativo. Si intitola “Super Hero” e punta i riflettori su Goten e Trunks. Quindi non solo nell’ultimo lungometraggio, ma anche in questo arco narrativo Goku e Vegeta non sono i protagonisti principali. In questo articolo vogliamo spiegare quale sarà il loro ruolo dopo la sconfitta contro Freezer.

Non a caso tutti gli appassionati hanno visto l’ultima volta i due Saiyan dopo aver perso contro Freezer e la sua nuova potente trasformazione. Il nuovo capitolo della serie ha rilasciato un aggiornamento su Goku e Vegeta dopo quel momento.

Ci stiamo riferendo all’arco di Granola il Sopravvissuto, conclusosi con la scioccante rivelazione che Freezer è diventato il guerriero più forte dell’universo. Infatti è riuscito a sbloccare una nuova forma che ha messo fuori dai giochi facilmente Goku e Vegeta con un solo colpo.

Questo naturalmente ha lasciato Goku e Vegeta frustrati. Uno dei loro più grandi nemici è riuscito a sopraffarli ed è pronto per il suo prossimo grande ritorno all’azione. Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super ha rivelato che il ruolo di Goku e vegeta è quello di rimanere concentrati sull’addestramento sul pianeta di Beerus per raggiungere il livello di potere di Black Freezer il più velocemente possibile. Significa che al momento non si trovano sulla Terra.

L’attuale arco “Super Hero” di Dragon Ball Super sta finalmente chiudendo un cerchio per quanto riguarda la timeline delle vicende legate al manga e agli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero.

L’arco del manga infatti è ambientato qualche tempo prima degli eventi del film. Questo aggiornamento su Goku e Vegeta fa capire perché i due non vogliono lasciare il pianeta di Beerus durante il loro addestramento nel film. Al momento sono concentrati per diventare più forti il più velocemente possibile.

Proprio come nel film, il manga ha rivelato nel capitolo 88 che Goten e Trunks hanno seguito le orme di Great Saiyaman e mantengono l’ordine sulla Terra, che prepara ad affrontare la prossima minaccia. Non possiamo ancora riportare se Black Freezer sarà presente o meno in questo arco, ma sicuramente Goku e Vegeta saranno pronti se dovesse accadere.

Fonte – Comicbook