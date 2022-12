Dragon Ball Super: la timeline del manga si allinea con con l’anime

Dragon Ball Super ha finalmente collegato la timeline tra l’anime e il manga.

La serie Super non ha mai chiarito la linea temporale degli eventi dell’anime, del manga e degli ultimi due lungometraggi (Broly e Super Hero).

Ma grazie al ritorno del manga disegnato da Toyotaro Bene, oggi possiamo finalmente riportare che tutti gli eventi recenti del manga e dei film di Dragon Ball fanno tutti parte dello stesso universo!

Nel primo capitolo del nuovo arco “Super Hero”, l’ambientazione dei fatti del manga, aiuta ad orientarci nello spazio e nel tempo.

La prima cosa che stabilisce il nuovo arco narrativo è che la storia è ambientata dopo gli eventi di Granolah il sopravvissuto. Questo è l’arco immediatamente precedente, conclusosi con il sorprendente ritorno di Freezer. Questo nuovo arco di supereroi inizia chiarendo che Goku e Vegeta si trovano sul pianeta di Lord Beerus, mentre si allenano per combattere Black Freezer.

Beerus è sveglio, mentre nel film il Dio della distruzione ha dormito per quattro mesi. Di conseguenza questo dettaglio posiziona il nuovo arco prima di quel pisolino.

Nel frattempo, sulla Terra, è altrettanto chiaro che questo nuovo arco narrativo si svolge prima degli eventi del film. Molti dei personaggi di quel film compaiono nella storia del manga, prima agli eventi del lungometraggio. Ciò include Dr. Hedo, che lavora privatamente, prima di essere contattato dall’Armata del Fiocco Rosso, su un losco piano usando i cadaveri come punto di partenza per i suoi esperimenti robotici. Questo lo porterà, dove si trova all’inizio di Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball ha da sempre trame canoniche chiare, come anche archi narrativi e/o film non canonici. Ma negli ultimi anni tutto è cambiato.

In precedenza infatti alcuni personaggi e/o film non canonici sono diventati più famosi e iconici delle storie canoniche. Un chiaro esempio è Broly, un personaggio introdotto in un film non canonico di Dragon Ball Z. Alla fine è diventato così iconico da non poter più essere ignorato, riportandolo in diversi film succesivi.

Alla fine Broly ha ricevuto una storia canonica tramite il film di successo Dragon Ball Super: Broly.

Fonte – Comicbook