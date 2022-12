Magic: The Gathering ha mostrato per interno la carta disegnata da Junji Ito per il celebre gioco di carte collezionabili famoso e noto in tutto il mondo.

Wizards of the Coast lo scorso martedì ha annunciato alla WeeklyMTG in livestreaming, la carta disegnata dal noto autore horror più in voga del momento, svelandone il nome e anche l’immagine ufficiale. Il set su cui questa carta verrà pubblicata sarà “Phyrexia: All Will Be One” e il nome di quest’ultima sarà “Elesh Norn, Mother of Machines”.

La meravigliosa carta sarà aggiunta al set nel mese di febbraio e sull’account ufficiale dello stesso Junji Ito possiamo ammirarla in tutto il suo splendore:

Magic: The Gathering mostra la carta disegnata da Junji Ito

Come se non bastasse in Giappone si sta anche organizzando un giveaway dedicato al prodotto in questione, dove è possibile vincere una cornice speciale creata apposta per l’occasione. Come vedete dal post in alto il premio è di rara bellezza e allo stesso tempo raffigura anche la bellissima carta discussa in questa sede.

Inoltre queste cornici con la firma d’Ito saranno presenti in tre versioni diverse, e in totale saranno solamente 60 pezzi. Quindi parliamo di materiale da collezione molto raro, anzi più unico se proprio vogliamo precisare. Sarà possibile partecipare all’estrazione acquistando un booster pack da 10 carte.

Il set uscirà in formato digitale nel gioco online Magic: The Gathering Arena il 7 febbraio. Le carte fisiche usciranno il 10 febbraio e come accennato in Giappone ci sarà la possibilità di vincere quel bellissimo pezzo da collezione.

Wizards of the Coast ha lanciato Magic: The Gathering nel 1993 e da allora ha collaborato con franchise famosi come Transformers, Assassin’s Creed, The Walking Dead, Stranger Things, Street Fighter e Fortnite, oltre ad altri franchise popolari. Le carte della collaborazione con Final Fantasy saranno lanciate nel 2024. Cosa ne dite?

Siete giocatori di Magic? Oppure proverete a sbustare la carta d’Ito nonostante non giocate al leggendario gioco di carte collezionabili? Fatto sta che la carta in se è sicuramente un bell’oggetto da collezionare per gli appassionati di manga e anime, quindi state pronti. Tutto arriva da ANN.

Fonte ANN – Twitter