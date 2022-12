One Piece 1070: il Jump Festa 2023 condivide una pagina del capitolo

One Piece 1070 ha mostrato una prima immagine al Jump Festa 2023, e da come abbiamo appreso nel corso di questa settimana il capitolo in questione uscirà proprio il 25 dicembre, sempre di domenica, dopo una pausa di due settimane.

Tramite l’account ufficiale Twitter “Newworld artur” abbiamo la possibilità di ammirare questa bellissima tavola, che anticipa un capitolo sicuramente molto coinvolgente ed emozionante. Sicuramente la scelta di mostrare al pubblico questa tavola è semplice da capire e allo stesso tempo anche facile da discutere.

La descrizione del post a quanto pare mostra e conferma l’attacco di Luffy che vediamo in pieno tavola, e parliamo dell’“Gomu Gomu no Don (White) Rocket!!!” che il capitano dei Mugiwara sferra al membro del CP9 Rob Lucci, uno degli avversari più temibili affrontati dal protagonista nel corso del tempo.

Ovviamente la tavola non mostra alcuno spoiler ma allo stesso tempo conferma al pubblico che lo scontro tra Luffy e Lucci continua, e non verrà messo in pausa da altre situazioni o flashback inerenti al passato dei protagonisti.

Allo stesso tempo stiamo discutendo solo di una tavola, e alla fine dei conti potrebbe essere l’unica presente a proposito dello scontro, non ci resta che attendere il 25 dicembre e andare su MangaPlus.

#OnePiece Chapter 1070 Official Page Preview! "Gomu Gomu no Don (White) Rocket!!!" pic.twitter.com/Gx8A1ZBiId — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 18, 2022

Praticamente vediamo con un piano medio, di spalle, Luffy che si carica pronto a sferrare un attacco proprio come il miglior lottatore di wrestling. Successivamente abbiamo dei primi piani dettagliati sui volti di Luffy e Lucci, dove il capitano sempre sorridente fa fronte alla preoccupazione del nemico, che puntualmente non ha scampo.

Infatti la fine della tavola si chiude proprio con l’attacco citato nel post in precedenza, che praticamente sventra quasi il busto di Lucci, data la potenza scagliata dal Gear Fifth di Luffy, al momento all’apice della sua nuova forma nonostante non abbia ancora compreso tutto il potenziale.

Rob di certo non resterà a guardare e nonostante il capitano sia potente, il membro del CP9 sicuramente ha un asso nella manica, dato il potenziale risveglio del suo Neko Neko no Mi, il Frutto Zoan che lo trasforma appunto in metà ghepardo.

Sports News – Fonte Stronge World – Twitter Newworldartur