Tra le uscite manga Star Comics del 21 dicembre 2022 si segnala il terzo e ultimo fanbook ufficiale dell’anime di Demon Slayer, oltre alle nuove uscite di Ghost Girl (con un miniposter in omaggio) e Yona La Principessa Scalatta, disponibile anche in edizione limitata con un esclusivo libretto allegato.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 21 dicembre 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche il recente annuncio riguardo l’aumento dei prezzi a partire dal prossimo anno.

Le uscite manga Star Comics del 21 dicembre 2022

A SIGN OF AFFECTION n. 4

AMICI n.295

di suu Morishita

€ 5,50

Yuki ha deciso di affrontare al meglio i suoi sentimenti. Nel frattempo Itsuomi chiede alla giovane di mettersi con lui e i due iniziano a frequentarsi. Yuki muove così i primi passi verso un mondo nuovo, ma…?

GHOST GIRL n. 3

GHOST n.205

di Akissa Saiké

€ 5,90

Con mini poster a colori

Mentre Chloe acquisisce una forza sempre maggiore svolgendo le missioni affidatale da Arkham Bullet, dalla direttrice Nyarla giunge l’ordine di radunarsi per un’operazione di ricerca e distruzione di spiriti maligni su larga scala. Nonostante combattano insieme ad altri guerrieri e a Shoggoth, spazzando via frotte di spiriti maligni che saltano fuori da ogni dove, West e altri malcapitati vengono portati via da un’entità maligna che regge le fila dietro le quinte…!

HAIKYU!! COLLECTION n. 3

STAR COLLECTION n.34

di Haruichi Furudate

€ 25,80

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene Haikyu!! voll. 13-18.

INUYASHA WIDE EDITION n. 8

NEVERLAND n.359

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Inuyasha e i suoi compagni si lasciano alle spalle lo scontro con Sesshomaru e incontrano un nuovo nemico, il suo nome è Koga, della tribù dei demoni lupo. Koga prende di mira Kagome e la rapisce, per Inuyasha quindi inizia un’altra importante sfida. Quali saranno i piani del suo nuovo avversario? Nel frattempo Naraku si macchia dell’uccisione di diversi membri della tribù dei demoni lupo e diventa un bersaglio dello stesso Koga. Ma nella sua ricerca dei frammenti della Sfera, Naraku viene aiutato da due donne misteriose e…!

KAIJU No. 8 n. 6

TARGET n.126

di Naoya Matsumoto

€ 4,90

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Kafka è finito nel mirino del Kaiju No. 9, ma non riesce a trasformarsi e si ritrova nei guai fino al collo! Fortunatamente, in suo soccorso accorre Kikoru, che affronta il potente avversario insieme a lui. E proprio quando Kafka finalmente capisce il motivo per cui non riesce ad assumere la forma del Kaiju No. 8, anche di fronte al comandante Narumi compare un Kaiju No. 9! Che sta succedendo?!

TOWER OF GOD n. 8

MANHWA n.87

di SIU

€ 12,90

All’interno della torre si trovano degli intrusi, ma per ordine dei supervisori nessuno è autorizzato a interferire con lo svolgimento della prova. La principessa Yuri Jahad si scontra con Lo Po Bia Ren, inviato dalla divisione punitiva regia per recuperare Aprile Verde, per poi realizzare che l’intervento di entrambi era previsto da un piano ordito da qualcun altro…!

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 3

di Koyoharu Gotouge

€ 6,90

Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in arrivo il terzo e ultimo fanbook ufficiale dell’anime televisivo delle avventure di Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei vostri personaggi preferiti attraverso una splendida raccolta di curiosità, schede, interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. All’interno ci sarà un test con cui potrete stabilire chi, tra i Pilastri della Squadra Ammazza Demoni, dovrebbe essere il vostro maestro! E in allegato troverete anche dei simpatici sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster… Cosa state aspettando? Correte a prenotare subito la vostra copia!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 37

TURN OVER n.265

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

In vista dell’imminente guerra tra il Regno di Koka e il Kai del Sud, Yona decide di recarsi sul campo di battaglia al fianco del re. Nel frattempo Yun e Hak, durante la loro missione, attraversano la provincia di Kin. Lì scoprono che Geuntae è stato gravemente ferito e che le difese del territorio sono sguarnite, per cui Hak si vede costretto a combattere in prima linea per difendere la zona…

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 37

LIMITED EDITION CON LIBRETTO

TURN OVER LIMITED n.265

di Mizuho Kusanagi

€ 8,90

Per questo trentasettesimo volume, la Star ha pensato a un’edizione a tiratura limitata insieme a un piccolo libretto in cui sono presenti, oltre a una gallery a colori, dei capitoli speciali “what if” che immaginano la storia di Yona se i personaggi fossero vissuti in epoca contemporanea, più una raccolta di schizzi disegnati dall’autrice.