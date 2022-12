Durante e dopo la pandemia come ben sapete Star Comics, così come altre realtà nazionali e internazionali, sta affrontando numerose difficoltà nel reperimento della carta e allo stesso tempo importanti aumenti dei costi di produzione legati ai prezzi riguardanti l’approvvigionamento e la produzione stessa appunto, affrontando anche l’aumento del prezzo dell’energia.

Quindi un aumento sostanziale delle materie prime per quanto riguarda la stampa e la produzione di materiale cartaceo come possono essere i manga in questo caso hanno più difficoltà nell’essere realizzati, e quindi per forza di cose ci deve essere un rincaro del prodotto anche verso il pubblico.

Per tutto il 2022 Star Comics ha mantenuto invariati i prezzi delle pubblicazioni, nonostante il peso derivante da queste dinamiche non accennassero a diminuire. Purtroppo, le difficoltà conseguenti alla crisi energetica e delle materie prime non sono più sostenibili.

Come ben sapete la casa editrice ha sempre tentato delle scappatoie verso il suo pubblico ed ha rimasto invariati i prezzi dei suoi prodotti, fino a quando è stato possibile. Due anni sono già abbastanza ardui da sostenere e quindi non possiamo fare altro che ringraziare.

Star Comics da gennaio 2023 aumenterà i prezzi dei manga

Per questo motivo, a malincuore, si è reso necessario applicare – a partire da gennaio 2023 – un aumento di prezzo sulle novità manga.

Gli arretrati facenti parte del catalogo subiranno invece un progressivo cambio di prezzo nei mesi successivi a gennaio, a partire dai titoli Best Seller, quindi a ogni ristampa il costo aumenterà anche per i numeri antecedenti.

Su di essi verrà applicata un’etichetta per indicare il nuovo prezzo. Le etichette, realizzate con uno speciale polimero, potranno essere staccate dopo l’acquisto senza lasciare nessun alone o residuo di colla sulle cover dei volumi.

Specifichiamo che i nuovi prezzi saranno in linea con quelli del mercato attuale e che questi verranno uniformati in base alle caratteristiche tecniche dei volumi, con alcune eccezioni.

Di seguito la lista di formati con i relativi nuovi prezzi in vigore a partire da gennaio 2023:

Formato 11,5×17,5, B, senza sovraccoperta e senza alette: € 5,20

Formato 11,5×17,5, B, con alette: € 5,50

Formato 11,5×17,5, B, con sovraccoperta: € 5,90

Formato 12,8×18, B, con sovraccoperta: € 6,50

Formato 14,5×21, B, con sovraccoperta: € 7,50 (non sono comprese in questa fascia le riedizioni di lusso

Fonte Star Comics