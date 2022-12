Tra le uscite J-POP Manga del 29 dicembre 2022 troviamo il terzo volume della bellissima e vendicatrice Lady Snowblood e il primo di Fenrir, un’epica storia ambientata nella Mongolia del XII secolo.

Torna anche la light novel di Danmachi – Is it wrong to pick up girls in a dungeon? 13, oltre al numero 23 di Pokémon La grande avventura dove ritroveremo i nostri amati mostricciattoli tascabili alle prese con nuovi nemici!

Per la Osamushi Collection continua anche Buddha col volume 7 mentre proseguono BJ Alex 10 e All About J con il terzo e ultimo volume.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 29 dicembre, ricordandovi anche gli ultimissimi annunci natalizi.

Le uscite J-POP Manga del 29 dicembre 2022

Lady Snowblood 3

di Kazuo Koike e Kazuo Kamimura

€ 16,00

Finalmente in Italia il capolavoro CULT che ha ispirato il film KILL BILL di Quentin Tarantino. Stiamo parlando di una vera e propria icona del fumetto giapponese, SHURAYUKI HIME ovvero LADY SNOWBLOOD, l’opera che ha conquistato l’immaginario pulp/ drammatico nipponico dando vita non solo a un manga, ma anche a film e serie televisive, come quelli con protagonista la splendida Meiko Kaji.

Lady Snowblood è pura e semplice vendetta. Yuki ha ereditato da sua madre un terribile destino. Il padre di Yuki venne assassinato da un gruppo di uomini che lo usarono per scatenare una rivolta e che abusarono di sua madre. Quest’ultima, riuscendo a uccidere uno dei suoi aguzzini, finisce in galera, condannata all’ergastolo. Sedotta una guarda per poter dare al mondo una bambina (Yuki), la donna muore di parto ma riesce a inculcare nella propria figlia quel desiderio di vendetta che ancora non si era placato. Ora Yuki è un’assassina professionista, killer spietata, donna bellissima, amante pericolosa…

Fenrir 1

di Chugaku Akamatsu e Mioko Ohnishi

€ 7,50

XII Secolo. Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All’improvviso, però, uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche lo conduce alla salvezza e gli rivela uno scorcio del futuro che lo attende: quel ragazzo che solo un attimo prima sembrava così inerme… è destinato a far tremare il mondo intero! Tra ispirazione storica e un pizzico di fantasia, inizia così il racconto dello spettacolare viaggio di colui che diventerà il più leggendario conquistatore dell’Asia, Genghis Khan!

Danmachi- Is it wrong to pick up girls in a dungeon? 13

di Fujino Omori e Suzuhito Yasuda

€ 12,00

Il mostruoso labirinto sotterraneo noto come il Dungeon è l’obiettivo finale dei gruppi di guerrieri più valorosi, che ci si avventurano in cerca di fama e fortuna. Ma Bell Cranell, aspirante eroe, ha uno scopo molto più urgente per imbarcarsi in quella missione: incontrare ragazze da sedurre! Ehi, che male c’è ad affrontare un labirinto per provarci con le tipe? Anche se, per poterlo fare, Bell dovrà esplorare il Dungeon in una gilda composta da lui solo e sotto l’egida di una divinità da quattro soldi? Di ragazze, il nostro eroe solitario ne incontrerà di certo… l’unico problema è che la “damigella da salvare” della situazione potrebbe essere lui! Finalmente in Italia, le light novel della saga fantasy più piccante e spiritosa del momento!

Pokémon la grande avventura 23

di Satoshi Yamamoto e Kusaka Hidenori

€ 9,90

È l’inizio di una nuova avventura! Nero è un ragazzo che desidera con tutto sé stesso vincere la lega Pokémon, mentre Bianca sogna di raggiungere il successo con i suoi pokémon nel mondo dello spettacolo. Con forza e determinazione, i due giovani iniziano un viaggio che li condurrà per tutta la regione di Unima, ma ben presto sul loro cammino calerà l’ombra di una nuova, misteriosa minaccia… Che piega prenderà il loro destino?

Buddha 7

di Osamu Tezuka

€ 14,00

In una società ingiusta, governata da un sistema di caste rigido e spietato, nasce un bambino molto speciale, il principe Siddhartha Gautama. Sebbene circondato da privilegi, egli è apatico e non sembra avere bisogno di nulla. L’incontro con Tatta, un giovane ladro della casta più bassa, condurrà Siddhartha a confrontarsi con la realtà in modo nuovo e a imboccare un sentiero imprevisto che cambierà lui stesso e il mondo intero. Considerato uno dei capolavori della maturità di Osamu Tezuka, “Buddha” è molto più del semplice racconto della vita di Siddhartha, l’uomo destinato a diventare il fondatore del Buddhismo e una delle figure spirituali chiave della Storia. Con la sua inarrivabile dote di narratore, Tezuka crea in quest’opera una biografia semi-romanzata, che fa molto affidamento sull’azione per portare avanti la trama e si concentra su un cast di personaggi ampio. Un adattamento che, tradendola in parte, esalta il significato della vicenda originale e la rende ancora più appassionante e simbolica.

All About J 3

di Asumiko Nakamura

€ 6,90

Sullo sfondo degli Stati Uniti del dopoguerra, J, donna nata nel corpo di uomo, ci racconta in retrospettiva il suo cammino travagliato e doloroso, in questa struggente miniserie inedita. Gli abusi subiti in tenera età, un orrore dal quale J fugge con la mente sognando il mito di Marilyn Monroe. La tragica perdita di entrambi i genitori, che la conduce al prestigioso Collegio Callensburg, rigido istituto cattolico nel quale darà inizio alla sua trasformazione da bruco a farfalla. I rapporti con le tante persone che hanno costellato il suo cammino, a partire da Paul, compagno di scuola che maschera con un’apparente severità i sentimenti profondi che prova per J.

BJ Alex 10

di Mingwa

€ 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

