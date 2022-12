J-POP Manga: ecco gli annunci natalizi

J-POP Manga ha fatto gli auguri a modo suo, annunciando titoli come Ottoman, Nude Model, Il mio mondo, i miei Pokémon – Satoshi Tajiri, due nuovi volumi della Osamushi Collection, la collana dedicata al dio del manga, Osamu Tezuka: Ribellati, umanità!, Mako, Rumi & Chii e il rilascio di nuovi titoli all’interno del catalogo digitale.

Un natale davvero speciale quello della casa editrice e in calce vi lasciamo tutti i dettagli:

Poi la loro esistenza viene completamente stravolta: un meteorite porta sulla Terra strane forme di vita e uno di questi esseri attacca Yuka. Souya rimane coinvolto in un grave incidente automobilistico e uno spirito alieno si impadronisce del suo corpo esanime, conferendogli incredibili superpoteri per proteggere la sua amata… e l’umanità.

Souya Gomi è un uomo di 28 anni che ormai da cinque lavora come designer in un’azienda dolciaria, ma il suo vero sogno è quello di disegnare manga. L’unico gioia nella sue giornata è tornare a casa da sua moglie Yuka.

Nelle altre storie del volume, scopriremo i lati più oscuri del talento della sensei Yamaguchi, tra notti assetate di sangue e sentimenti contorti. L’opera sarà disponibile singolarmente e in un bundle con Blue Period 13, contenente anche un esclusivo collezionabile per i fan di Tsubasa Yamaguchi!

Dall’autrice di Blue Period, Tsubasa Yamaguchi, arriva una inedita raccolta di racconti brevi. L’arte è ancora protagonista nel racconto che dà il nome all’antologia: in Nude Model due compagni di classe molto diversi si avvicinano a causa di una scommessa, ma le cose non andranno proprio come il teppista Omose si aspettava…

Da ormai 25 anni i Pokémon sono parte della cultura pop in ogni angolo del mondo, con giochi, anime e manga che hanno appassionato generazioni di fan. Ma come sono nati? Questa è la storia, in forma di manga, dell’inventore dei Pokémon Satoshi Tajiri: da giovane collezionista di insetti a programmatore che libererà nel mondo centinaia di mostriciattoli tascabili con cui continuiamo a giocare ancora oggi! Un volume ricco di approfondimenti sulle persone dietro al fenomeno Pokémon, sul ruolo di Nintendo e di altre leggende dei videogame come Shigeru Miyamoto.

In una nazione sempre in guerra, un dittatore e i suoi scienziati scoprono che l’innocuo Taihei ha una particolarità: dal suo liquido seminale possono nascere esseri umani che non sono né maschi né femmine, ovvero la perfetta carne da cannone.

Per fortuna, però, il conflitto finisce e Taihei può dimenticarsi di questa storia… finché un impresario senza scrupoli non decide di usare la sua “progenie” per mettere in scena crudeli show televisivi. Ma questi nuovi esseri umani accetteranno il loro tremendo destino? Osamu Tezuka scrive in questo volume una spietata satira della crudeltà umana e degli orrori della guerra, ponendo domande senza tempo sulla direzione del progresso e dell’umanità.