Le uscite J-POP Manga del 21 dicembre 2022 

Torna anche la cosplayer più amata del momento! La “love story” di Marin e Gojo continua in My dress-up darling – Bisque Doll 7, dove vedremo i due cimentarsi nella creazione di un nuovo cosplay, dedicato all’evento scolastico a tema, appunto, cosplay!

Con il 22esimo volume di Tokyo Revengers vediamo l’ultimo raduno della Toman e Takemichi, con la benedizione di Mickey e dei suoi compagni, torna alla sua epoca, convinto di aver scongiurato definitivamente la deriva violenta della gang… sarà così?

Continuano Dance Dance Danseur 9, Chocolatier 6, I am a Hero NE 9, Danmachi – Sword Oratoria 19, Final Fantasy: Lost Stranger 8, Smile down the runway 8 e Microid S 2.

My dress-up darling. Bisque Doll 7

di Shinichi Fukuda

€ 6,50

Come reagiranno i diretti interessati alla graffiante provocazione della loro compagna di classe Nowa?! Una nuova stagione sta per cominciare e il festival culturale è ormai alle porte! L’istituto frequentato da Kitagawa e da i suoi amici vuole organizzare un evento unico, durante il quale gli alunni dovranno venire a scuola vestiti in cosplay… Per l’occasione, Marin si cimenterà in un ruolo mai interpretato prima!

Tokyo Revengers 22

di Ken Wakui

€ 6,50

Per la Toman è arrivata l’ora dell’ultimo raduno e Takemichi, seguendo il consiglio di Mikey, decide di fare ritorno alla sua epoca. Un radioso presente lo attende… o forse no?

Dance Dance Danseur 9

di George Asakura

€ 6,50

Junpei e i suoi colleghi hanno raggiunto il “120% di stelle” con i questionari sul “Balletto per bambini”, il tour della scuola Oikawa, ottenendo una vittoria schiacciante. Ayako apprezza e riconosce gli sforzi portati avanti da Junpei, che le confessa di voler partecipare allo YAGP! Quale sarà la decisione della direttrice al riguardo?!

Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 6

di Setona Mizushiro

€ 7,50

Il cioccolatiere Sota è ancora innamorato di Saeko, orami sposata, e crea il cioccolato che lei adora. Tuttavia, vedendo l’amore di Erena andare in frantumi, decide di mettere un punto anche alla propria storia. Ora, a sette anni di distanza da quando è stato respinto da Saeko, finalmente è arrivato il momento di agire. Però, all’improvvisa dichiarazione di Sota, Saeko mostra una reazione inaspettata!

I am a hero – NUOVA EDIZIONE 9

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Danmachi – Sword Oratoria 19

di Fujino Omori, Takashi Yagi

€ 5,90

I mostri: una calamità proveniente dal sottosuolo, diversa nell’essenza sia dal genere umano che dalle bestie. Entità che, secondo Ais, andrebbero sterminate dalla prima all’ultima. In mezzo al caos, la Familia Loki si muove per sopprimere questa minaccia, ma finisce per assistere a qualcosa di incredibile: un avventuriero, Bell Cranel, si erge a difesa dei mostri scatenati.

Final Fantasy – Lost Stranger 8

di Hazuki Minase, Itsuki Kameya

€ 6,90

Mentre sono alla ricerca di indizi per trovare Reiz, l’incantesimo di resurrezione, Shogo e compagni finiscono con il perdersi nella grande biblioteca di Mysidia. Quando la battaglia contro il demone Byblos sembra ormai destinata a un tragico epilogo, ecco che finalmente l’abilità Scan di Shogo si risveglia, conferendogli la capacità di plasmare l’arco di Ifrit, un’arma avvolta nelle fiamme…

Infini-T Force 10

di Kodachi Ukyou, Ejiri Tatsuma, Tatsunoko Production

€ 5,90

Il mondo ha bisogno di eroi, e a rispondere alla chiamata della liceale Emi sono… Ken l’Aquila, Tekkaman, Hurricane Polymar e Kyashan! I leggendari eroi degli anime Tatsunoko, riuniti per la prima volta su carta, formano il team più straordinario mai visto in Giappone!

Smile down the runway 8

di Inoya Kotoba

€ 6,50

Una sfida testa a testa in passerella! Quale sarà il piano d’attacco per vincere? La prima vera sfilata di Ikuto è iniziata! Il suo concept è “viaggio introno al mondo” e presenterà abiti isopirati all’Inghilterra, alla Scandinavia, all’Italia e a tanti altri Paesi… E l’ultimo outfit sarà una sorpresa che lascerà a bocca aperta il pubblico!

Microid S 2 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 14,00

Gli insetti della Terra hanno deciso di ribellarsi! Con l’ausilio di una tecnologia capace di ridurre gli esseri umani a dimensioni microbiche, una razza di insetti super intelligenti, i Gidoron, sta pianificando di rendere schiava l’umanità, invertendo di fatto i ruoli tra persone e insetti stessi. Solo tre ragazzi, Yanma, Ageha e Mamezo possono sperare di difendere la nostra società da questa minaccia, contando sulla capacità di trasformarsi a loro volta in esseri piccolissimi e con fenomenali poteri. Riusciranno nella loro impresa di soccorso? E un mondo dominato dagli insetti sarebbe poi peggiore di quello, inquinato e morente, che l’uomo ha costruito per sé?

