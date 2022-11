Initial D: J-POP conferma l’arrivo in Italia del manga e la finestra d’uscita

Initial D arriverà in Italia grazie a J-POP Manga, che ha finalmente deciso di portare in terra nostrana la bellissima storia firmata da Shuichi Shigeno. L’opera cult nipponica approderà in una bellissima edizione rivista per l’occasione ovviamente, e allo stesso tempo manterrà intatta la sua integrità originale.

Il primo numero del manga è previsto per la primavera del 2023 salvo imprevisti e sarà pubblicato in un’edizione rivista e corretta per l’occasione come accennato antecedentemente.

Initial D sarà pubblicato in Italia con una versione Perfect Edition basata sulla shinsōban giapponese con contenuti esclusivi e pagine a colori (2 in 1, 24 volumi totali) La cadenza sarà bimestrale. Ovviamente tutto questo potrebbe variare, come spesso accade nell’editoria nostrana.

Gli shinsōban (新装版 letteralmente “nuova edizione”) sono delle nuove edizioni di un determinato manga in Giappone con delle copertine diverse e speciali appunto create apposta per l’occasione. Come accennato, di solito queste edizioni presentano sempre delle pagine a colori e degli extra, proprio come descritto dalla stessa J-POP.

Tra gli esempi più importanti troviamo Star Comics in Italia, che spesso per le sue edizioni sceglie questo genere di prodotti, ispirandosi appunto alla versione originale nipponica. Sain Seiya – Final Edition o Rocky Joe – Perfect Edition ne sono degli esempi limpidi e lampanti. Initial D avrà la stessa cura da J-POP Manga.

Inital D: J-POP conferma l’arrivo in Italia del manga e la data d’uscita

Initial D pone al centro delle vicende la rurale prefettura di Gunma e le avventure di Takumi Fujiwara, un ragazzo che vive la sua vita da fresco diciottenne. La sua esistenza la passa nel negozio del padre, un uomo onesto che negli anni novanta si occupa della vendita del tofu; il protagonista da una mano all’attività consegnando i prodotti ordinati a destinazione.

Il padre gli affida per il lavoro una Toyota Sprinter Trueno, dove il ragazzo compie il suo lavoro tutti i giorni, donando una grossa mano in famiglia. Questa strada percorsa tutti i giorno attraverso le montagne e paesaggi complessi porterà lo stesso Fujiwara a diventare un pilota esperto, capace di affrontare incredibili strade e complesse difficoltà e avversità climatiche altamente insormontabili. Cosa ne pensate?

Fonte Facebook J-POP Manga