Jujutsu Kaisen va in pausa: ecco quando tornerà

Jujutsu Kaisen, il manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami, si prenderà una settimana di pausa dopo la pubblicazione del capitolo 226. Ma non c’è da preoccuparsi in quanto tornerà sul numero 31 di Weekly Shōnen Jump. Infatti si prenderà una settimana di pausa dopo il 18 giugno. Quindi Jujutsu Kaisen sarà assente solo il 25 giugno, in modo che i fan non dovranno aspettare troppo per tornare a leggere il manga di Akutami. Quindi tornerà ufficialmente il 2 luglio.

Come mai Jujtusu Kaisen salterà una settimana? Al momento non c’è una spiegazione, ma alcuni fan ipotizzano che lo stop è dovuto al fatto che Akutami sarà impegnato a disegnare una nuova copertina del manga per la rivista Weekly Shōnen Jump per celebrare il debutto della seconda stagione anime.

Attualmente parliamo di una delle serie shonen più popolari e seguite. Jujutsu Kaisen ha recentemente iniziato l’arco che vede Satoru Gojo finalmente libero dal Regno della Prigione dopo più di 1.000 giorni di prigionia. Il suo essere tornato libero ha provocato l’inevitabile confronto con Sukuna, che è poi sfociata in una degli scontri più emozionanti della serie. Il capitolo 225 si è concluso con un importante cliffhanger, che ha suscitato una preoccupazione non indifferente tra i fan di Gojo.

Jujutsu Kaisen ha debuttato come una serie di quattro capitoli chiamata L’istituto di arti occulte di Tokyo nel 2017, successivamente trasformata in un prequel chiamato Jujutsu Kaisen 0. La serializzazione del manga su Weekly Shōnen Jump è iniziata nel 2018 e conta anche diversi romanzi. In Italia la casa editrice Planet Manga, annuncia nel 2019 la pubblicazione italiana, pubblicata lo stesso anno in tutte le fumetterie.

Il manga ha ottenuto un adattamento anime, firmato Studio MAPPA, nel 2020. La prima stagione è andata in onda con 24 episodi, diretti da Sunghoo Park. E sempre lui, ha in seguito diretto l’adattamento cinematografico del prequel Jujutsu Kaisen 0 nel 2021. Ma una delle attese di quest’estate è proprio la seconda stagione, questa volta diretta da Shōta Goshozono, che ha sostituito Park. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen andrà in onda il 6 luglio e sarà divisa in due parti.

