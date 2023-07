One Piece: Oda svela i limiti di Garp nell’ultimo capitolo

One Piece è tornato con un nuovo capitolo, il 1087, e lo ha fatto con un colpo di scena sorprendente. Infatti Eiichiro Oda ha spinto Garp al limite, con il vice ammiraglio della Marina pronto a rendersi protagonista di uno dei sacrifici più memorabili della serie.

La saga finale della lunga serie manga di Eiichiro Oda ha introdotto una serie di rivelazioni e colpi di scena uno dopo l’altro su diversi fronti. Attualmente Rufy e la sua ciurma sono bloccati nel laboratorio di Vegapunk sull’isola di Egghead. Ma il resto dei mari è in tumulto con i pirati dal profilo più importante che fanno la loro mossa. Ciò, ovviamente, include le varie forze della Marina.

Uno dei quattro Imperatori, Barbanera, non è presente sull’isola dei pirati dove si trovano invece i membri della sua ciurma. Infatti Teach ha affrontato e sconfitto Trafalgar Law, ma gli ultimi capitoli di One Piece hanno visto Garp radunare pochi uomini al suo seguito per salvare Kobi dalla prigionia sull’isola dei pirati.

I precedenti capitoli di One Piece hanno visto Garp e gli altri lottare contro diversi pirati che si aggiravano per l’isola, ma il capitolo più recente della serie lo vede subire un colpo fatale per mano di Shiryu.

Il capitolo 1087 di One Piece riprende dalla missione di salvataggio del vice ammiraglio della Marina. Il nonno di Rufy resiste a tantissimi attacchi dei pirati presente che cercavano di abbatterlo, senza lasciarsi influenzare minimamente. La sua superiorità è travolgente, ma le cose iniziano a complicarsi quando hanno liberato i civili e coloro che erano con Garp hanno iniziato a ritirarsi dall’isola. E proprio quando Kobi stava per essere colpito fatalmente, Garp interviene facendogli da scudo e subendo una ferita apparentemente mortale.

Aokiji quindi approfitta del momento e affronta un Garp debilitato faccia a faccia. La situazione dell’eroe della Marina man mano diventa più critica e infatti alla fine del capitolo, dopo un singolo scambio di pugni con Kuzan, giace a terra. Ora tutti gli altri intorno a lui sono minacciati, ma al momento non abbiamo modo di dire se Garp e i suoi colleghi sopravviveranno o meno a questa terribile situazione.

Fonte – Comicbook