One Piece 1087: lo scontro tra Garp e Kuzan si conclude in modo inaspettato

One Piece è finalmente tornato dopo lo stop di un mese e lo ha fatto con un nuovo capitolo che presenta un colpo di scena per tutti i fan. Prima dello stop di Eiichiro Oda, One Piece aveva rivelato tutta la verità dietro gli eventi convulsi del Reverie. E anche quello che era successo a Sabo e a Re Cobra. L’erede del Frutto del Diavolo di Ace, infatti, era accusato di aver ucciso il padre di Bibi, ma chiaramente non è andata così. Re Cobra ha avuto modo di avere un ultimo faccia a faccia con i Cinque Astri di Saggezza per ricevere informazioni sulla Regina Lily, ma senza successo. Le situazione è poi degenerata quando ha visto per la prima volta Im, colui che siede sul trono vuoto. Chi lo vede non può rimanere in vita e quindi Cobra ha perso la vita, combattendo valorosamente.

Ora però, One Piece è tornato con un nuovo capitolo, il 1087, e lo scenario si è completamente spostato. Prima di proseguire vogliamo chiarire che nel presente articolo ci saranno delle anticipazioni, dunque consigliamo a coloro non intenzionati a scoprire anzitempo gli eventi del manga, di non proseguire ulteriormente.

Il capitolo 1087 di One Piece si apre portando l’attenzione dei lettori sull’isola dei Pirati, nota come Alveare. Ricordiamo che su quest’isola era tenuto in cattività Coby e non solo. Ma il capitano di vascello del quartier generale della Marina e un membro dell’unità speciale SWORD, rappresentava una pedina importante per Barbanera. L’Imperatore infatti lo aveva portato con sé per cercare di usarlo come carta vincente per trovare un accordo con la Marina e rendere l’isola dei Pirati il suo Regno.

Successivamente il vice ammiraglio Garp si è precipitato sull’isola per salvare il suo allievo. In questa situazione incontra il suo storico apprendista, ossia l’ex ammiraglio Aokiji ora membro della ciurma di Barbanera. Il nuovo capitolo riprende da Garp, protagonista di un colpo di scena preoccupante. Infatti, mentre gestisce da solo tutti i componenti della ciurma di Teach, viene trafitto da Shiryu per salvare Coby.

Debilitato, tutti vogliono approfittarne per farlo fuori, ma interviene Kuzan, deciso ad affrontarlo da solo. Lo scontro si conclude con i due che si scambiano un fortissimo pugno sul volto provocando seri danni all’isola. Il capitolo si conclude con Garp al tappeto, ma ancora cosciente.