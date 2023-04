One Piece: svelato il vero obiettivo di Barbanera!

One Piece con il capitolo più recente del manga ha rivelato diverse novità interessanti che riguardano alcuni personaggi. Capitolo dopo capitolo Eiichiro Oda si sta concentrando su tutti quei personaggi che si vedono poco. Infatti nel capitolo 1079 ha dato spazio a uno dei personaggi meno presenti ma comunque più amati di sempre. Stiamo parlando di Shanks, il quale, dopo essere stato raggiunto a Elbaf da Kidd, ha combattuto eliminando l’avversario rapidamente.

Ora con il capitolo 1080, ci sono alcune novità legate, stavolta, ad un altro Imperatore del mare. Ci stiamo riferendo a Marshall D. Teach, comunemente noto come Barbanera. L’ex membro della ciurma di Barbabianca, è noto per aver sottratto i poteri del Frutto del Diavolo di tipo Paramisha di Edward Newgate. Infatti è tra i personaggi di One Piece più temibili in assoluto, non solo perché possiede due diverse tipologie di poteri, ma anche perché la sua ciurma è molto potente.

L’ultima volta che abbiamo visto Barbanera in azione il manga era andato ormai oltre le vicende di Wano e il pirata aveva attaccato Boa Hancock per impossessarsi del suo potere, ma senza riuscirci. Successivamente aveva rapito Kobi e poi aveva attaccato Law per sottrargli il Poneglyph.

Il nuovo capitolo di One Piece non ha mostrato nessun risvolto della battaglia contro Law, ma attraverso un flashback possiamo scoprire il vero obiettivo di Barbanera. Tutto parte dall’aver rapito Kobi, necessario per cercare di arrivare al suo scopo.

Quello che Teach ha in mente è di trasformare l’isola pirata in una vera e propria nazione. In questo modo l’Imperatore sarà affiliato al Governo Mondiale e lui sarà il Re del Regno Barbanera. Tutti i fan sanno benissimo che questo pirata è rispettoso nei confronti dei sogni delle persone, come aveva dimostrato a Jaya dove incontrò Rufy per la prima volta.

Quindi il sogno o obiettivo di Teach è trasformare l’isola dei pirati, Hachinosu, in un regno e di diventarne il Re. Kobi gli fa capire, però, che questo sarebbe impossibile. Non solo perché né il Governo né la Marina accetterebbero un criminale come lui, ma anche perché fa parte della SWORD.