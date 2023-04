La saga finale di One Piece sta mostrando numerosi avvenimenti al pubblico, visto che quest’ultima sta preparando i lettori a quello che effettivamente sarà il gran finale.

Tra risposte e nuove domande Eiichiro Oda nel nuovo capitolo ha mostrato alcuni tasselli per quanto riguarda la questione Vegapunk, mentre dall’altro lato sta esplodendo lo scontro aperto qualche capitolo fa tra Kidd e Shanks il Rosso. Ovviamente ci saranno spoiler, quindi se non siete in pari non continuate.

Come ben sappiamo il mentore di Luffy è rimasto nell’ombra per molto tempo, e salvo alcune sequenze con lui al centro prima di questa saga finale non sapevamo nulla di lui, fino a quando questi ultimi capitoli sono esplosi in faccia al lettore. Oltre alcuni dettagli sull’Haki del Rosso, abbiamo avuto anche un assaggio della sua potenza.

Il capitolo 1079, dopo aver mostrato alcune vicende dell’Isola di Egghead, come accennato vira sullo scontro tra la nuova e la vecchia generazione di pirati, mostrando quindi la temibile ciurma di Shanks, che ricordiamo mise fine alla guerra di Marineford con la sola apparizione, senza muovere un dito.

One Piece: il nuovo capitolo mostra la potenza di Shanks

Kidd prepara ovviamente uno dei suoi attacchi più potenti di cui è a disposizione, vista anche la portata del nemico a cui sta facendo fronte. Nonostante questo, grazie all’Haki dell’Osservazione, Il Rosso intercetta gli eventi futuri e decide di porre fino al combattimento con uno dei suoi attacchi più potenti, il Kamusari (Divina Partenza).

Sostanzialmente un attacco talmente devastante che non permette a Kidd nemmeno di percepire il pericolo, né di difendersi dal tale. Se solo Shanks avesse voluto Kidd sarebbe sicuramente morto. Tutto arriva da CB.

Per terminare l’opera altri due membri della ciurma del Rosso affondano la nave dei pirati di nuove generazione, facendo sfumare tutto il lavoro fatto da questi ultimi per arrivare fino a Elbaff. Un pirata da tre miliardi di Berry sconfitto così da Shanks: quale potenza nasconde dietro questa enigmatica figura?

Ne sapremo di più sicuramente nei prossimi capitoli. Vi rammentiamo che questa settimana ci sarà la pausa. Cosa ne pensate dello svolgimento della saga finale?

Fonte Comic Book