One Piece sta dando ormai spazio a tantissimi personaggi e a numerose linee narrative, proprio per via del fatto che la storia è ormai alla saga finale, così come annunciato dallo stesso Oda.

Mentre i Mugiwara sono sull’Isola di Egghead per svelare il mistero dell’assassino di uno dei satelliti di Vegapunk, Kidd e Shanks si stanno sfidando faccia a faccia.

Dopo alcune digressioni questo nuovo capitolo ha mostrato i risultati dello scontro, rivelando la potenza di Shanks e la sua ciurma. Infatti dopo un imponente assalto da parte dei pirati del Rosso, l’intera ciurma di Kidd è colata a picco con la nave, dimostrando ancora una volta la netta potenza di tali pirati.

Kidd ha ovviamente cercato di sopraffare Shanks, ma senza manco dirlo il Rosso ha sfruttato parte del suo Haki per sconfiggere il pirata della nuova generazione, risparmiandogli la vita e affondandogli allo stesso tempo la nave con la Flotta presente al suo interno.

Questo dimostra anche l’ambizione del mentore di Luffy, dato che sostanzialmente non guarda in faccia a nessuno pur di raggiungere il suo obiettivo. Allo stesso tempo il pirata si pone sempre in modo non crudele sotto questo aspetto, dobbiamo ammetterlo, anche perché Kidd sostanzialmente è rimasto in vita dopo lo scontro.

One Piece una delle ciurme più importanti della storia “affonda” (SPOILER)

Questo ha anche dimostrato la tenacia di Shanks, oltre che la sua forza. Kidd è caduto, senza dubbio, e nonostante la storia sia ormai alle battute finali, probabilmente non è ancora la fine per il pirata della nuova generazione, specie se andiamo a considerare la sua ambizione e anche la sua forza. Riportiamo tutto da Comic Book.

Kidd è un pirata potente, determinato e ambizioso, e questo la dice lunga sulla potenza di uno dei quattro Imperatori, forse anche il solo che può dare una mano a Luffy nel sconfiggere la Marina e la loro sete di sangue e vendetta. Invece come andrà con il Governo Mondiale? Diteci la vostra all’interno dei commenti.

Fonte Comic Book