L’anime di One Piece si sta avviando alla sua conclusione, e a quanto pare è entrato nel climax finale della Saga di Wano, una delle più importanti al momento non solo per la nuova trasformazione di Luffy, ma anche per tutti i misteri svelati e le nuove domande inerenti al mondo creato da Eiichiro Oda.

Come ben sapete all’interno del manga il tutto si è concluso da un po di tempo, ma nella trasposizione animata siamo ancora lontani dalla fine, anche se siamo molto vicini all’evento clou della storia, con al centro Luffy e Kaido coinvolti in uno degli scontri più epici e spettacolari fino a questo momento.

Probabilmente l’anime non ha mai raggiunto questo livello per quanto riguarda le animazioni e le musiche epiche e anche per questo il pubblico è ormai in trepidante attesa per il plot twist finale. Ad annunciare l’inizio della fine della Saga di Wano, è un poster dedicato all’evento, riportato tramite Twitter e Comic Book.

One Piece: l’anime si prepara alla battaglia finale di Wano

Il poster visionabile in alto ritrae tutti i protagonisti di questa parte finale della saga, e proprio per questo oltre Luffy troviamo Kidd, Zoro, Law e anche Sanji, anch’esso un perno centrale per la risoluzione di una delle battaglie più dure per i Mugiwara dopo Marineford.

Ovviamente non sappiamo ancora la data precisa dell’episodio che vedrà la trasformazione di Luffy nel Gear Fifth, ma sappiamo benissimo allo stesso tempo, il come in casa Toei Animation piaccia guadagnare tempo, quindi molto probabilmente non prima dei mesi estivi la nuova trasformazione sarà rivelata, senza considerare che tra pause e dilungamenti la fine effettiva della saga si potrebbe allungare fino al prossimo autunno.

Allo stesso tempo mai dire mai, e proprio per questo qualsiasi sorpresa per quanto riguarda la data d’inizio della parte finale di Wano è imprevedibile, e proprio per questo bisogna godersi ogni episodio settimana dopo settimana e pausa dopo pausa, coronando alla fine uno dei momenti più attesi dal pubblico appassionato senza dubbio.

Cosa ne pensate? Quando si concluderà l’Arco animato di Wano?

Fonte Twitter – Comic Book