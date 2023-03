One Piece – chi vincerebbe in uno scontro tra Shanks e Gold Roger?

One Piece è in corso dal 1997 e in tutti questi anni Eiichiro Oda ha narrato vicende entusiasmanti che hanno sviluppato il manga fino ad oggi. Dopo 26 anni One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e Eiichiro Oda finalmente darà spazio a tantissimi personaggi dei quali al momento si sa poco, soprattutto da punto di vista delle abilità in battaglia. Tra questi è necessario menzionare Shanks, uno dei quattro Imperatori del Mare, comparso nuovamente dopo gli eventi di Wano. In questa occasione Shanks ha ampiamente dichiarato di voler reclamare il tanto ambito tesoro e infatti è davvero tornato in azione.

Il capitolo più recente del manga ha visto il Rosso scontrarsi contro Eustass Kidd, contro il quale c’era già stato una battaglia nella quale la supernova aveva perso il braccio. Questo scontro ha avuto brevissima durata, lasciando la ciurma di Kidd e soprattutto tutti i lettori appassionati sparsi in tutto il mondo a bocca aperta. Shanks ha sconfitto il suo avversario con un solo colpo, letale e devastante e ottenuto le copie del poneglyph senza opposizioni.

Non ci sono novità sulle condizioni di Kidd, ma in questa discussione il nostro obiettivo è quello di capire chi vincerebbe in uno scontro tra Shanks e Gold Roger.

ENTRAMBI I PIRATI COMBATTONO CON LA SPADA

Roger era considerato il più grande pirata di tutti i tempi per via della sua incredibile potenza. Non a caso la sua taglia era di 5.564.800.000 di berry, la più alta di sempre. Pochissimi erano capaci di tenergli testa in combattimento, tra cui il viceammiraglio Garp e Barbabianca, una leggenda della pirateria. Alla luce di queste informazioni è interessante capire se Shanks sarebbe capace non solo di tenergli testa ma addirittura di superarlo. Non è facile affermare o smentire quanto ipotizzato per via dei pochi dettagli su questo personaggio, ma il Rosso è considerato uno dei pirati più forti al mondo, considerata anche la sua taglia di 4.048.900.000 di berry. Shanks è riuscito a fermare un pirata dal calibro di Kaido, dall’uccidere Newgate. Inoltre gli astri di saggezza lo ritengono una delle poche persone in grado di fermare Barbanera. Le similitudini sono tante tra i due pirati e il dettaglio importante è che entrambi combattono con la spada. Roger utilizzava una sciabola chiamata Ace ed era abilissimo nel suo utilizzo, mentre Shanks utilizza una sciabola con una grossa elsa circolare chiamata Gryphon.

SHANKS SA UTLIZZARE LA STESSA TECNICA DI ROGER

Entrambi utilizzatori della spada, bisogna dire che Shanks in passato combatteva al pari di Mihawk, considerato lo spadaccino più forte al mondo. Quindi dato che combatteva alla pari si può presumere che anche il Rosso sia abilissimo nell’arte della spada. Nonostante abbia perso il braccio sinistro la sua abilità con la spada non sono inferiori a nessuno. Shanks infonde la sua grande padronanza dell’Ambizione dell’armatura nella sua spada creando degli attacchi devastanti. È anche capace di usare l’Ambizione del re conquistatore, posseduta da una persona su un milione. La stessa abilità era posseduta dal Re dei Pirati ma dopo il capitolo 1079 di One Piece, Oda ha rivelato che Shanks è in grado di utilizzare lo stesso attacco di Gold Roger. Si tratta di una tecnica chiamata Kamusari, che genera uno squarcio oscuro avvolto da fiamme rosse che ha usato contro Kidd, mentre Roger contro Kozuki Oden. Alla luce di queste informazioni difficilmente si potrà capire chi vincerebbe tra i due.

CAPITANO VS APPRENDISTA

Shanks prima di diventare uno dei pirati più potenti in circolazione, nonché uno dei quattro Imperatori del mare, in passato faceva parte della ciurma di Gold Roger. Infatti quando navigava a bordo della Oro Jackson era semplicemente un’apprendista. Essendo molto giovane, aveva un carattere esuberante e per questo in passato veniva spesso punito per le sue intemperanze dal vice capitano Silvers Rayleigh. Al di là di questo però, era molto legato al suo capitano Gol D. Roger, tanto da piangere sotto il patibolo di Rogue Town al termine della sua esecuzione. La sua lealtà nei confronti di Roger era dimostrata fortemente dal Cappello di Paglia, che il Re dei Pirati indossava. Insieme hanno avevano tanto, scoperto isole e affrontato tante difficoltà. Tuttavia poco prima della conclusione del viaggio, i due pirati si sono dovuti separare, perché Shanks aveva preferito non lasciare il febbricitante Buggy. L’ambizione di Roger e Shanks è pressocché la stessa, ma sicuramente, se fosse ancora in vita, Roger non avrebbe la meglio sul Rosso solo perché sarebbe stato più anziano. Tutto quello ora che è Shanks è sicuramente grazie agli insegnamenti del suo capitano.