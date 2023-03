One Piece: gli assistenti di Oda parlano del personaggio più difficile da disegnare

One Piece è caratterizzato da tantissimi personaggi che hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo della storia del manga e per la crescita dei personaggi principali. Dopo aver debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 22 luglio 1997, Eiichiro Oda ha avuto modo di sfoggiare la sua fantasia nel creare design unici dei suoi personaggi. E alcuni di questi presentano caratteristiche difficili da riprodurre. Infatti con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare una curiosità degli assistenti di Oda sulla difficoltà nel disegnare un personaggio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Crocodile's sand ability has been drawn by Oda's assistants.

Interview of the assistants: It has been so painful to draw Crocodile's ability because it requires too much time. We've been hoping Crocodile will die as soon as possible. lol🤣 pic.twitter.com/csmqHZdRNY

