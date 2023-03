One Piece: una leggenda dell’animazione lavorerà sull’arco di Wano!

L’adattamento animato di One Piece ha spiazzato tutti gli appassionati con una qualità grafica degli episodi sbalorditivi. L’arco di Wano presenta sicuramente una serie di episodi mai visti prima e gli animatori hanno svolto un lavoro inedito e incredibile. Il manga di Oda si trova nel suo arco finale, ma sul piccolo schermo i Pirati di Cappello di Paglia combattono contro Kaido e la sua ciurma nella nazione chiusa di Wano.

Molti fan condividono sul fatto che gli episodi recenti presentano tra le migliori battaglie animate nella storia della serie. Oggi abbiamo il piacere di riportare una novità importante. L’arco di Wano si avvicina al culmine e una leggenda dell’animazione francese si unirà a tempo pieno per la battaglia finale tra Rufy e Kaido.

L’adattamento anime si sta preparando a mostrare sul piccolo schermo il Gear Fifth di Rufy. L’ultima trasformazione di Rufy ha fatto una breve comparsa nell’ultimo film One Piece Film: Red. Tuttavia i fan dell’anime non hanno avuto molte opportunità di vedere il pieno potenziale di questa forma come è successo nel manga. L’animatore in questione è il francese Chansard Vincent, che spera di poter dare una mano per il debutto di Gear Fifth.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’animatore stesso. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

I will be working full time for Toei's One piece for a few months. It is something I have been wanting to do for some time, and finally took a break from my main work in France for it.

The one piece staff is full of amazing people, and I am very thankful to tokita-san! — Chansard Vincent (@Sparkleredpanda) March 18, 2023

Coloro che non conoscono Chansard Vincent, riportiamo che si tratta di un professionista che ha lavorato a The Witcher: Nightmare of the Wolf e Castlevania. Per quanto riguarda gli anime, Chansard Vincent ha anche lavorato a numerosi progetti in passato, tra cui Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations, Mob Psycho 100 e Glepnir. Vincent aveva anche lavorato in precedenza alla serie televisiva di One Piece e al quindicesimo film della serie.

Allo stato attuale, l’adattamento animato di One Piece deve ancora rivelare quanti altri episodi ci saranno prima che l’arco di War giunga al termine. Sicuramente ci sono ancora alcune battaglie importanti su cui lavorare, ma l’anime si trova pressocché verso la fine dei giochi.

Il manga si trova più avanti nella storia del lungo viaggio di Rufy, tuttavia manca ancora molto prima di vedere la conclusione di questa storia incredibile.

Fonte – Comicbook