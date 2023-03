Capitan Tsubasa torna sul piccolo schermo con la seconda stagione animata

Shueisha ha annunciato di recente che l’anime di Captain Tsubasa del 2018-2019 avrà una seconda stagione intitolata Captain Tsubasa: Junior Youth Arc che sarà presentata in anteprima su TV Tokyo e le sue affiliate a ottobre.

Il cast includerà nuovi membri tra cui Jun Fukuyama che interpreterà Karl Heinz Schneider, e altri doppiatori che torneranno. Ricordiamo Yuko Sanpei che interpreterà Tsubasa Ozora, Kenichi Suzumura sarà Genzo Wakabayashi, Takuya Satō doppierà Kojirō Hyūga, Ayaka Fukuhara nei panni di Taro Misaki, Yuichiro Umehara che darà la sua voce a Ken Wakashimazu, Mutsumi Tamura sarà Ryō Ishisaki. Concludiamo con gli ultimi due ossia Wataru Hatano e Soma Saito rispettivamente nei panni di Hikaru Matsuyama e Jun Misugi.

Katsumi Ono si occuperà della regina della nuova stagione, prendendo quindi il posto di Toshiyuki Kato. Lo studio di animazione che svilupperà la seconda stagione di Capitan Tsubasa sarà lo Studio KAI, che sostituirà la produzione di David.

Atsuhiro Tomioka tornerà alla supervisione delle sceneggiature della serie. Hajime Watanabe farà il suo ritorno nel ruolo di disegnatore dei personaggi e capo direttore dell’animazione. Noriko Ogura lavorerà ai disegni dei sotto-personaggi.

L’aggiornamento arriva insieme a un nuovo poster che riportiamo di seguito.

Conosciuto in Italia come Holly e Benji, Capitan Tsubasa è un manga spokon scritto e disegnato da Yōichi Takahashi nel 1981. Quasi sicuramente il manga più famoso di sempre basato sul calcio, questo si concentra sugli eventi di Tsubasa Ozora, un fuoriclasse del calcio giapponese. All’età di 15 anni lascia il Giappone per avventurarsi nel calcio brasiliano e, in seguito diventa professionista prima in Brasile e poi in Europa.

Il manga è caratterizzato da cinque serie principali ossia Capitan Tsubasa, World Youth, Road to 2002, Golden-23 e Rising Sun.

Capitan Tsubasa ha sicuramente contribuito a diffondere il calcio in Giappone, esattamente come è successo per il basket con il manga Slam Dunk. Per di più molti ritengono che sia stato uno dei fattori che hanno contribuito al miglioramento di prestazioni della nazionale nipponica.

