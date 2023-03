The First Slam Dunk arriverà al cinema anche in Italia!

The First Slam Dunk arriverà nelle sale italiane grazie a Anime Factory: la conferma arriva tramite un teaser che annuncia la distribuzione nelle sale della pellicola che ha dominato i box office nipponici.

Il lungometraggio diretto dallo stesso autore del manga Takehiko Inoue è stato davvero un successo e di certo non poteva non arrivare in Italia. Al momento non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale, dato che nel teaser leggiamo “prossimamente al cinema”.

Con un piccolo teaser pubblicato sui social Anime Factory ha dato la grande notizia al pubblico, anche se come accennato nessun dettaglio è stato fornito al riguardo. La notizia di certo non è una sorpresa, data anche la rilevanza di Slam Dunk in terra nostrana, un titolo che ha accompagnato tantissime generazioni.

Infatti negli anni novanta/duemila il noto spokon era uno degli anime di punta di MTV Anime Night e anche per questo in Italia è diventato un prodotto cult, ancora oggi amato e apprezzato da milioni di persone. Quindi proprio per questo la notizia non sorprende.

The First Slam Dunk: l’anime che ha bloccato Avatar – La Via dell’Acqua

The First Slam Dunk è stato un vero successo in Giappone, vista che fin dalla sua uscita (3 dicembre 2022) ha regnato incontrastato per molte settimane, bloccando il record del secondo capitolo di Avatar, il tanto atteso sequel diretto da James Cameron.

Infatti il film campione d’incassi in Giappone non ha fatto lo stesso successo degli altri Paesi proprio per via del blocco del nuovo film ispirato al manga sportivo. Tecnicamente sembra molto valido e forse si è trovato il giusto equilibrio tra la CGI e le animazioni classiche, data l’origine ibrida della pellicola.

In totale il film ha incassato 10 miliardi di yen (circa 74 milioni di euro) solamente in Giappone, quindi questa la dice lunga sull’affezione del pubblico verso questo prodotto.

A differenza del manga e dell’anime questo film punta tutto su Ryota, playmaker della Shohoku: quest’ultimo a quanto pare sarà il protagonista della pellicola, a differenza della storia originale che puntava i riflettori maggiormente su Rukawa e Hanamichi. Cosa ne pensate di questa svolta della trama? Diteci la vostra.

Fonte Facebook