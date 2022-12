The First Slam Dunk fa faville

The First Slam Dunk in Giappone batte Avatar – La via dell’acqua

The First Slam Dunk il 3 dicembre ha visto la sua uscita ufficiale in Giappone e a quanto pare a quasi 20 giorni dalla sua uscita mantiene il suo primato, tenendo testa a un colossal come Avatar di James Cameron. Al momento il film in questione è al primo posto in tutto il mondo tranne che in terra nipponica, dato che gli anime vincono ancora una volta.

Il film diretto dallo stesso autore del manga ha spopolato in territorio giapponese, battendo una delle pellicole che al momento sta conquistando il mondo, ovvero Avatar 2 – La via dell’acqua, sequel del film del 2009 diretto da James Cameron.

Stando a quello che riporta Crunchyroll la pellicola di Cameron è addirittura al terzo posto, dato che il secondo è occupato da “Suzume” sempre un film anime campione d’incassi nelle sale presenti nel paese del Sol Levante. In calce la classifica completa:

1 (1). “THE FIRST SLAM DUNK” – 4.18 billion yen 2 (1). “Suzume” – 9.34 billion yen 3 (new). “Avatar: The Way of Water” – 646 million yen 4 (new). “Dr. Koto Shinryojo” – 478 million yen 5 (3). “Lager yori Ai wo Komete” – 670 million yen 6 (4). “That Time I Got Reincarnated as a Slime The Movie: Scarlet Bond” – 1.058 billion yen 7 (5). “Tsuki no Michikake” – 670 million yen 8 (new). “Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends-“ 9 (7). “One Piece Film Red” 10 (6). “Black Adam”

The First Slam Dunk in Giappone batte Avatar – La via dell’acqua

Non esiste veramente battaglia in Giappone e come spesso accade neanche i colossal possono battere le trasposizioni cinematografiche di opere cult come appunto Slam Dunk. Il film tratto dal celebre manga spokon ha impedito di arrivare in testa un film del genere, di quella portata, affermando ancora una volta il potere degli anime.

Ovviamente uno dei fattori più rilevanti riguarda la caratura del soggetto del film, dato che parliamo di un manga importante e sicuramente cult in tutto il mondo, che ancora oggi regala emozioni e attira sempre nuovi lettori, data la sua potenza nelle tavole, nella storia e nello stile dei personaggi. Un record incredibile.

Cosa ne pensate di questo record? The First Slam Dunk ha impedito ad Avatar 2 di entrare al primo posto nella classifica nipponica, bloccando ancora una volta un record invalicabile.

Fonte Crunchyroll – 1 – 2 – Comic Book