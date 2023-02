Demon Slayer 3: Swordsmith Village Arc batte The First Slam Dunk in Giappone

Demon Slayer 3: Swordsmith Village Arc in Giappone ha fatto già il suo esordio nelle sale cinematografiche, e già dal primo week end ha segnato dei record importanti nella sua terra natia battendo anche The First Slam Dunk, al primo posto da alcuni mesi.

Basti pensare che la pellicola d’Inoue ha impedito ad Avatar – La Via dell’Acqua di posizionarsi primo ai botteghini giapponesi; questo ovviamente la dice lunga sul nuovo record del franchise.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-Hen), si è classificato quindi al primo posto nel weekend di apertura, vendendo circa 813.000 biglietti e guadagnando circa 1.158.765.410 yen (circa 8,75 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni in Giappone: un record senza pari.

Le anteprime sono iniziate il 3 febbraio in 418 sale cinematografiche in Giappone. Le proiezioni comprendono gli episodi 10 e 11 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc, oltre al primo episodio dello Swordsmith Village Arc.

Come accennato questo è solo l’inizio, dato che il film in questione arriverà in 95 Paesi di tutto il mondo compresa l’Italia, come ben sapete da qualche anno a questa parte molto amante del franchise e degli anime in generale.

Demon Slayer nuovamente da record: batte anche The First Slam Dunk

La nuova stagione di Demon Slayer arriverà nel mese di aprile e si aprirà con uno speciale di un’ora. Il regista Haruo Sotozaki, il character designer e director dell’animazione Akira Matsushima, lo studio di animazione ufotable e il cast principale torneranno per il nuovo arco narrativo; quindi la qualità precedente non dovrebbe essere in dubbio.

Così come riportato da ANN dopo alcune settimane di primato, la pellicola d’Inoue cala al terzo posto dando spazio a Demon Slayer appunto, al momento una miniera d’oro per la produzione. Nonostante tutto la pellicola in CGI su Slam Dunk è stata un successo enorme, e il pubblico sicuramente l’avrà vista e rivista in queste settimane.

Il film si è infatti classificato al primo posto nel suo weekend di apertura vendendo oltre 847.000 biglietti e guadagnando circa 1.295.808.780 yen (circa 9,50 milioni di dollari) sempre nel suo primo week end in sala.

Fonte ANN