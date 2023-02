Demon Slayer 3: chi sono i protagonisti della nuova stagione?

Demon Slayer aveva concluso la sua ultima stagione anime con i protagonisti che hanno affrontato Gyutaro, Daki e Akaza, in uno degli archi narrativi più intensi del momento. Successivamente ai vari annunci, poster e immagini, ecco che abbiamo un trailer ufficiale della terza stagione che mostra anche alcuni dei protagonisti della nuova saga.

Purtroppo l’arco narrativo della seconda stagione ha mostrato la morte di molti validi ammazzademoni, caduti per mano di nemici potenti e crudeli, e come se non bastasse la prossima avventura di Tanjiro e gli altri è ancora più complessa da affrontare.

Studio Ufotable ce la metterà tutta ancora una volta, e come accennato dona anche al pubblico un assaggio di quella che tra qualche mese sarà la terza stagione ufficiale di uno dei manga più letti e anime più visti di sempre. Tutto arriva da CB.

Nell’arco del Villaggio degli Spadaccini il protagonista di Demon Slayer dovrà ancora una volta fari conti con se stesso e le sue abilità, visti anche gli eventi precedenti che hanno condotto alla morte di Rengoku, così come visto nel film Mugen Train.

Demon Slayer: l’esplosivo trailer mostra alcuni dei protagonisti della terza stagione

Quindi Tanjiro dovrà ancora una volta fare i conti con la sua anima e il suo “respiro” successivamente alla dipartita prematura di grandi guerrieri da cui il protagonista ha imparato tanto. Aniplex ha mostrato il nuovo trailer e insieme a un “recap” riguardante le minacce del passato, mostra anche i nuovi demoni del prossimo arco narrativo.

Questa terza stagione di Demon Slayer inizierà durante il mese di aprile, anche se al momento non abbiamo ancora una data precisa. Come anticipato qualche settimana fa, il pubblico avrà l’occasione di vedere al cinema gli ultimi due episodi della seconda stagione, insieme alle nuove puntate delle stagione 3 a partire dal 3 marzo di quest’anno.

Nonostante il manga di Koyoharo Gotoge sia finito da qualche tempo l’anime continua a crescere e trascina dietro di se sempre nuovo pubblico, che fin da subito apprezza le drammatiche e spesso violente avventure di Tanjiro e gli altri. Rammentiamo che anche nel 2022 “Demon Slayer: Mugen Train” è il film anime più visto di sempre al mondo.

Fonte Comic Book