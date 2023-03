Nuova storia in arrivo

Rumiko Takahashi autrice del manga cult “Inuyasha” sembra stia tornando a fare quello che gli riesce meglio, ovvero scrivere disegnare per il suo pubblico, nel corso degli anni sempre maggiore per via della fama della sua opera più famosa.

Ovviamente dalla fine del manga in questione Rumiko ha continuato a lavorare per il suo pubblico, anche se il tutto non aveva un gittata enorme: ma questa volta sembra di sì. Tramite Comic Book leggiamo l’aggiornamento di Shogakukan, che ha condiviso anche una tavola del nuovo progetto.

La storia farà parte del catalogo Rumiko Theater Short Story e si intitolerà “The Power of Money”. Questo one-shot si prospetta molto interessante e da come possiamo vedere dal post in calce di @MangaMoguraRE vediamo una donna con abiti eleganti fare la sua apparizione sulla tavola.

Dietro notiamo un uomo anziano entusiasta della sua presenza, quindi molto probabilmente si tratterà di una storia d’amore improbabile, dove a farla da padrone saranno i sentimenti platonici; anche se il tutto potrebbe ancora una volta sorprendere.

Di cosa parla il nuovo manga dell’autrice di Inuyasha Rumiko Takahashi?

Secondo Shogakukan, questo one-shot sarà pubblicato all’inizio di aprile all’estero, quindi sostanzialmente potrebbe anche arrivare in Italia, vista la fama dell’autrice, artista indiscussa di una delle storie più amate di sempre: Inuyasha.

La serie Weekly Shonen Sunday ha debuttato nel 2019 e Mao è stato il seguito di Rin-ne della Takahashi. E naturalmente Rin-ne ha occupato il tempo di Takahashi dopo la chiusura di Inuyasha nel 2008. La serie di successo è iniziata nel 1996 e Inuyasha è oggi uno dei manga più venduti.

Senza ombra di dubbio è sempre bello vedere artisti del genere fare un grande ritorno sulla scena, specie se consideriamo che dalla chiusura del manga quest’ultima non ha pubblicato storie di simil livello, anche se è sempre complesso eguagliarsi o superarsi, ma almeno ci si può provare.

Voi cosa ne pensate di questo ritorno? Potrebbe qualche casa editrice italiana portare al nostro cospetto questa interessante storia one-shot? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book