Crunchyroll ha appena pubblicato il palinsesto riguardante gli anime che saranno trasmessi sulla piattaforma streaming durante i prossimi mesi, promettendo al pubblico un catalogo davvero interessante e ricco di prodotti altamente attesi dalla maggior parte del pubblico.

Dr. Stone New World sarà disponibile su Crunchyroll ad aprile insieme a Hell’s Paradise, Mashle: Magic and Muscles, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury seconda stagione, Tonikawa: Over the Moon for You seconda stagione, The Ancient Magus’ Bride seconda stagione, Vinland Saga seconda stagione e altri titoli TBA.

Oltre questi ultimi ci saranno anche gli anime in simulcast come Hell’s Paradise, insieme a Konosuba: An Explosion on This Wonderful World e A Galaxy Next Door. Inoltre nel corso della stagione saranno anche pubblicati e annunciati alcuni doppiaggi in lingua nostrana, tra i primi troviamo Blue Lock.

Crunchyroll: annunciati gli anime che saranno trasmessi nella primavera del 2023

In calce è possibile leggere tutta la lista completa dei prossimi anime, in simlcast e non, che saranno disponibili sulla nota piattaforma streaming specializzata negli anime:

A Galaxy Next Door

Dr. STONE New World

Dead Mount Death Play

Hell’s Paradise

I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World

KamiKatsu: Working for God in a Godless World

KONOSUBA – An Explosion on this Wonderful World!

Kuma Kuma Kuma Bear – Punch!

My Clueless First Friend

My Home Hero

Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage

Sacrificial Princess and the King of Beasts

The Ancient Magus’ Bride Season 2

The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Serving Gods Who Go Too Far

The Legendary Hero Is Dead!

TONIKAWA: Over The Moon For You Season 2

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

Yuri Is My Job!

La piattaforma streaming in questione non lascia mai il suo pubblico con la bocca asciutta, e anche questa stagione non delude le aspettative, visti gli enormi titoli presenti in questa interessante lista pescata tramite Comic Book. Cosa ne pensate di questa lista?

Fonte Comic Book