Resident Evil 4 diventa un’anime in questo nuovo “Web Anime Short”

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a breve per l’acquisto, e intanto Capcom ha deciso di pubblicare uno short anime volto alla pubblicizzazione appunto, del suo nuovo prodotto, che dalle recensioni in anteprima sembra essere davvero degna della sua versione originale.

In collaborazione con Nippon Animation, Resident Evil 4 ha dato il via a un proprio web anime, dove al centro arriva appunto la versione anime di Leon, protagonista indiscusso del capitolo e anche della saga horror in generale.

Resident Evil Masterpiece Theater è il titolo di questa mini serie e ad accompagnare il protagonista ci saranno anche un cagnolino e Ashley Graham:

“Resident Evil 4 ×Nippon Animation Breve serie anime Resident Evil Masterpiece Theatre – “Leon and the Mysterious Village” Episodio 1 Il PV animato originale è stato prodotto in collaborazione con lo studio di animazione giapponese “Nippon Animation”, famoso per la sua serie World Masterpiece Theater! Non perdere questa storia di salvataggio che si svolge in un mondo di World Masterpiece Theater!”

Short anime series Resident Evil Masterpiece Theater – “Leon and the Mysterious Village” Episode 1 The original animated PV has been produced in cooperation with Japanese animation studio "Nippon Animation", famous for its World Masterpiece… https://t.co/q3jogMxv0e pic.twitter.com/j65gnz8gTh — Capcom Asia (@CapcomAsia) March 20, 2023

Senza manco a dirlo questa versione di Nippon Animation è ben lontana dagli standard originali della serie, anche se in un certo qual modo sono stati comunque inseriti all’interno del prodotto discusso in questa sede. Tutto arriva da CB.

Con delle animazioni richiamanti “Heidi” ecco l’avventura di Leon in questo “Villaggio Misterioso” comodamente visionabile in alto a queste righe. La trovata è davvero geniale se ci pensiamo, specie il come tutto viene sviluppato sulla falsariga del noto franchise survival horror.

Un progetto luminoso questo web anime ben distante dalle fattezze originali della saga, come ben sappiamo estremamente violente e disturbanti come poche storie videoludiche. Quindi in occasione di questo remake la Capcom ha deciso di pubblicizzare così l’anime in questione, come accennato a pochi giorni dal suo lancio ufficiale.

Le animazioni in stile “Heidi” sono molto interessanti, infatti all’interno del roster degli zombie troviamo sicuramente anche una citazione al nonno di Heidi, uno dei personaggi più amati e conosciuti di sempre anche in terra nostrana. Cosa ne pensate di questo short anime? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter Capcom