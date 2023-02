Resident Evil: Death Island, un teaser annuncia il nuovo film in CGI

Resident Evil: Death Island è il prossimo film in CGI del noto franchise Capcom in uscita quest’estate, successivamente all’annuncio dedicato a Resident Evil 4 Remake. Il 2023 sarà davvero importante per l’IP, specie se consideriamo il successo dei precedenti remake dei capitoli 2 e 3.

Da come possiamo leggere e vedere su ANN il nuovo film porterà le fattezze dei personaggi viste all’interno degli ultimi giochi pubblicati, insieme a qualche modifica fatta per l’occasione.

Dopo il lungometraggio “Vendetta” ecco che arriva questo sequel diretto del film, con al centro anche Jill Valentine, oltre che Leon e Chris; le colonne portanti del franchise anche per quanto riguarda la controparte cinematografica.

Eiichirō Hasumi (Resident Evil: Infinite Darkness, live-action Assassination Classroom) dirige il film e Makoto Fukami (Psycho-Pass) scrive la sceneggiatura.

Lo scorso capitolo, Resident Evil Vendetta è uscito nelle sale giapponesi a maggio 2017. Il film è il terzo film animato in computer grafica per il franchise, dopo Resident Evil: Degeneration del 2008 e Resident Evil: Damnation del 2012.

Resident Evil: arriva un nuovo film in CGI

Takanori Tsujimoto (The Next Generation -Patlabor-, Ultraman X) ha diretto il film presso la Marza Animation Planet, con una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass, School-Live!). Kenji Kawai (Patlabor, Ghost in the Shell) ha composto le musiche. Takashi Shimizu (Ju-on, live-action Kiki’s Delivery Service) è accreditato come produttore esecutivo.

Il film sarà distribuito da Sony Pictures Entertainment e vede al centro delle vicende ancora una volta l’agente del D.S.O. Leon S. Kennedy, questa volta in missione per salvare il dottor Antonio Taylor da alcuni rapitori. Durante lo svolgimento del compito arriverà al suo cospetto una misteriosa donna a ostacolare il suo obiettivo. In parallelo l’agente della B.S.A.A. Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombie a San Francisco, dove la causa dell’infezione non può essere identificata. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che tutte hanno visitato di recente l’isola di Alcatraz. Seguendo questo indizio, Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore.

Una pellicola che sembra davvero promettere bene, successivamente al flop della serie Netflix in live action dedicata al franchise. Il nuovo film è previsto per l’estate del 2023.

Fonte ANN