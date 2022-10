Resident Evil 4 Remake si è mostrato al pubblico durante il RE: Showcase del 20 ottobre, e oltre il reboot di questo leggendario capitolo la Capcom ha mostrato e discusso anche delle nuove versione e i DLC riguardanti l’ultimo capitolo del franchise, ovvero Resident Evil: Village.

A proposito di questo nuovo capitolo non è stato aggiunto niente di nuovo e sono state confermate alcune aggiunte comunque interessanti e una demo che permetterà all’utenza di provare “Shadows of Rose” per circa 1 ora, così da attestare e provare il prodotto prima di acquistarlo definitivamente. La demo è scaricabile dal 21 ottobre su tutti gli store in cui è disponibile Village.

Resident Evil 4 Remake, Capcom pubblica un gameplay esteso!

Lo showcase di Capcom ha quindi dedicato tutto l’evento ai prossimi capitoli in uscita per quanto riguarda il longevo franchise horror, anche se come ben sapete tutti gli occhi sono stati puntati sul remake di Resident Evil 4, il celebre capitolo che all’epoca di Playstation 2 rivoluzionò il genere.

L’evento ha mostrato prima di tutto un breve trailer di presentazione di circa due minuti, dove ogni appassionato ha potuto notare tutte le migliorie apportate a uno dei capitoli più apprezzati della saga, visto che a partire dal capitolo cinque il pubblico non ha apprezzato il cambiamento, idem per il sesto capitolo della saga che ha ricevuto numerosi pareri negativi.

Come se non bastasse l’evento ha poi presentato un gameplay esteso dalla durata di ben cinque minuti, mostrando alcune conferme e alcuni cambiamenti avvenuti per forza di cose rispetto all’originale, anche se a primo impatto l’anima e il cuore originale del capitolo PS2 sono rimasti immutati.

Tramite ANN e Gamespot possiamo anche vedere questo fantastico gameplay, che come accennato mantiene intatta l’essenza della serie cercando di aggiungere senza intaccare nulla, visto che stiamo parlando di un titolo storico per il mondo dei videogiochi.

Alcune sequenze, da come potete vedere in calce sono “estratte” dal titolo originale e alcune aggiunte di gameplay interessanti riguardanti il combattimento del protagonista Leon, che a quanto pare ha appreso nuove mosse e nuove soluzioni per uscire dagli scontri più mortali.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 per PS4, PS5, PC e Xbox Series X|S.

Fonte ANN – Game Spot