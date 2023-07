Nicola Gargiulo 2023-07-16T10:00:53+02:00 Autori: Atsushi Kaneko Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,90 Brossurato+sovracover – B/N – colori Data di pubblicazione: 18/05/2022

Evol di Atsushi Kaneko è una storia sicuramente intrigante e ricca di qualità, che tiene incollato il lettore dalla prima all’ultima pagina in maniera magnetica, grazie anche alle tavole scorrevoli ed ai testi leggeri, incisivi e mai pesanti, disegnando così una dinamicità davvero maniacale.

La caratterizzazione dei personaggi è davvero notevole e anche se abbiamo e notiamo delle ispirazioni spesso anche troppo forti da altre storie (The Boys, Chainsaw Man, Stranger Things e comics supereroistici in generale ndr), questo primo volume dona comunque un’infarinatura di quello che potrebbe essere un ottimo manga, successivamente allo sviluppo più profondo delle vicende rappresentate.

Come anticipato Kaneko sembra appoggiare e continuare la scia stilistica lanciata da Fujimoto con il suo Chainsaw Man, dove l’arte orientale sembra fondersi con quella occidentale donando così un nuovo paradigma capace di scatenare nei lettori nuovi brividi, ardue passioni. Lo stile di disegno è pressoché simile, quindi Evol spicca di qualità anche da questo punto di vista, senza dubbio.

La scrittura di questo manga fin dalle prima pagine tocca ardentemente il cuore del pubblico, viste anche le forti tematiche affrontate fin dalle prime righe, fin dalle prime tavole: Dopo aver tentato di togliersi la vita, tre ragazzi si ritrovano in ospedale e da subito percepiscono che qualcosa non è andato, o sta andando per il verso giusto. Al risveglio scoprono di possedere strani poteri. È il destino? No, è l’inizio del caos…Noi intanto continuiamo con la nostra recensione.

Evol 1 – The Boys si fonde a Chainsaw Man

Se parliamo di stile e impostazioni il manga in questione è senza dubbio ispirato al tratto di Fujimoto visto con Chainsaw Man, dove anche la violenza tocca vette improponibili a chi è debole di cuore e di stomaco. Da questo lato, insieme a quello scritturale Evol ricalca le tematiche viste in “The Boys”, noto fumetto cult che ha ispirato anche la serie presente su Prime Video.

Infatti anche in questa storia vediamo ampiamente il discorso riguardante i supereroi dove tramite un tornaconto personale salvaguardano il Pianeta, non esitando a schiacciare le persone più deboli per raggiungere il proprio scopo: vi è familiare questo concetto? Il villain principale della storia (o al momento così sembra ndr) è anche stilisticamente simile a Homelander di The Boys, quindi molto probabilmente è anche una palese citazione.

Nonostante queste ispirazioni la storia sembra muoversi già sulle sue gambe a partire dalle prime pagine, mettendo a nudo alcuni concetti e personaggi senza dubbio approfonditi in maniera dettagliata in futuro nei prossimi volumi, che sembrano promettere veramente bene, e oltre il lato scritturale anche quello artistico sembra essere uno dei punti di forza della storia.

Evol 1 presenta una storia molto complessa e matura e senza dubbio promette davvero bene, grazie alla sua dinamicità e velocità nelle tavole e nella scrittura. Nonostante questo i temi toccati sono molto profondi e nonostante la sua “velocità” Kaneko riesce ad essere anche sensibili ed empatico, ricalcando situazioni pesanti e macabre come quelle riguardanti la depressione, il suicidio e anche l’omicidio.