Dragon Ball: chi era Sun Wukong? L’ispirazione di Toriyama per la creazione di Goku? Andiamo a vedere nel dettaglio chi era l’ispirazione principale del noto mangaka durante la creazione di uno dei personaggi giapponesi più famosi di sempre, capace ancora oggi di attrarre nuovo pubblico e appassionati lettori.

Anche se in piccole dosi tutte le grandi opere alle spalle hanno delle fonti di ispirazione, così come anche Toriyama ha le sue, sfruttate durante la creazione di Dragon Ball, il noto battle shonen che ha rivoluzionato tutto il sottogenere. L’ispirazione maggiore del sensei per il suo Goku è Sun Wukong, noto anche come Re Scimmia.

Wukong è uno dei personaggi centrali del classico della letteratura cinese “Il Viaggio in Occidente”, altra grande fonte d’ispirazione per il papà di Dragon Ball. Sun Wukong è una scimmia (ecco il motivo per cui Goku ha la coda ndr), che ha acquisito poteri soprannaturali seguendo gli insegnamenti taoisti, fulcro centrale dei primi capitoli di Dragon Ball.

Ribellatosi successivamente al cielo però, Wukong a seguito di questo viene imprigionato dal Buddha stesso sotto una montagna, scontando così le pene della sua rinnegazione. Wukong incontra Tang Sanzang, un monaco in viaggio per ottenere i sutra buddisti in India.

Dragon Ball: chi era Sun Wukong? L’ispirazione di Toriyama per la creazione di Goku?

La ribellione di Wukong verso il cielo si può per esempio paragonare alla volontà di Goku di non piegarsi mai davanti alle difficoltà, anche se di fronte si ritrova gli dei della sua Terra. Anche se il tutto non è uguale alla storia di Wukong il personaggio condivide alcuni ideali della nota figura cinese come la fame di potere e l’intenzione di crescere a livello combattivo.

La mitologia cinese dice anche che Wukong era talmente forte da poter combattere con gli dei del suo mondo, cosa che come ben sapete lo accomuna al noto personaggio di Dragon Ball. Come se non bastasse Wukong era una scimmia, quindi anche per questo Toriyama ha deciso di far trasformare (almeno inizialmente ndr) Goku in un enorme scimmione.

Se si legge con attenzione tutta l’avventura potete poi anche notare il come la mentalità dei due si fonda nel corso delle battaglie e successivamente allo scontro con alcuni nemici, che anche nel caso di Sun Wukong sanciscono la sua crescita spirituale e anche fisica, proprio come accade ed è accaduto al nostro Goku.

Quindi pensandoci se il sensei ha seguito questa strada è anche normale che alla fine il protagonista di Dragon Ball abbia raggiunto un livello combattivo tale da fronteggiare con gli dei del suo Universo (e quelli degli altri ndr), vista la concezione iniziale sancita proprio dalla figura di Sun Wukong.

Le caratteristiche di Sun Wukong

Sun era un Mago, monaco, re, saggio e guerriero dall’aspetto di scimmia, e come anticipato è il malizioso protagonista del romanzo Il viaggio in Occidente, basato su racconti popolari risalenti alla dinastia Tang (618-907).

Il romanzo racconta le sue avventure dalla nascita fino al suo viaggio insieme al monaco Xuánzàng, anche noto come Sanzang (in giapponese Sanzo, in sanscrito Tripitaka) o Tangseng, per recuperare i testi sacri del Buddhismo conservati in India. È spesso considerato il più famoso e amato personaggio della letteratura cinese classica.

Leggendo bene questo spezzone di trama senza dubbio possiamo associare il viaggio di Sun a quello di Goku insieme a Bulma, Crilin e tutti gli altri alla ricerca delle Sfere del Drago, fulcro centrale dei primi capitoli della storia, così come accennato durante l’articolo.

Alcuni studiosi credono che il personaggio sia stato ispirato dalla divinità hindu Hanuman, l’eroe dall’aspetto di scimmia, avatar di Śiva, dell’antica epica Rāmāyaṇa, di cui Xuanzang ha scritto dopo essere tornato in Cina.

Fonte CBR