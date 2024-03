I fan di Dragon Ball Super stanno per essere travolti da un’ondata di emozioni, poiché si avvicina la pubblicazione del nuovo capitolo del manga, con un’anteprima che promette azione adrenalinica e colpi da brivido. Dragon Ball Super sta giungendo alla conclusione dell’arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero con i suoi ultimi capitoli: sebbene abbia concluso l’adattamento degli eventi del film, ha esplorato le conseguenze della pellicola con un nuovo epilogo. Dopo aver messo in luce la potente nuova forma di Gohan, conosciuta come Gohan Bestia, sembra che ora assisteremo a una dimostrazione ancora più intensa della sua forza.

Dragon Ball Super 103: la battaglia tra padre e figlio entra nel vivo?

Nel precedente capitolo di Dragon Ball Super, si è iniziato a esplorare una delle idee più interessanti dell’epilogo di Dragon Ball Super: Super Hero, poiché Goku ha notato la nuova forma di Gohan e ha desiderato testarne il potere. Il capitolo ha visto Goku portare Gohan e gli altri sul pianeta di Beerus, dando il via a un’epica lotta tra i due. Con il prossimo capitolo che mostrerà ulteriormente questo scontro, i fan sono impazienti di vedere cosa riserva il futuro per i nostri amati eroi.

Il Capitolo 103 di Dragon Ball Super verrà ufficialmente pubblicato mercoledì 20 marzo e sarà disponibile per la lettura sulla piattaforma digitale di Shonen Jump Manga Plus. Si tratta di un’imprevista e stimolante anticipazione, considerando che i fan avevano temuto che il manga potesse prendersi una pausa dopo la scomparsa del creatore Akira Toriyama. Ma sembra che il prossimo capitolo sia in programma, e non sarà più lungo il tempo prima che si possa assistere all’epica lotta tra Goku e Gohan in azione.

Dragon Ball Super CH103 Drafts (2/2). pic.twitter.com/Gs3btc2ZuK — Hype (@DbsHype) March 14, 2024

L’anteprima del Capitolo 103 di Dragon Ball Super suggerisce che vedremo ancora più dettagli dello scontro tra Ultra Instinct Goku e Gohan Beast. Si preannuncia uno scontro epico tra due avversari alla pari in termini di potenza, con Goku che dimostrerà la sua padronanza della forma Ultra Istinto affrontando un avversario a suo livello. Per Gohan, questa sarà l’occasione migliore per abituarsi a combattere in questa forma, poiché l’ha appena sbloccata e deve ancora sperimentarla pienamente.

Come pensate che terminerà lo scontro tra Goku e Gohan? È il momento di prepararsi per un capitolo ricco di azione, suspense e colpi di scena! Dragon Ball Super non smette mai di stupire e appassionare i suoi fan, e il Capitolo 103 sarà sicuramente all’altezza delle aspettative, se non addirittura le supererà!

Fonte Comic Book