Astro Boy: recuperati due episodi perduti della serie anime

Astro Boy è uno dei manga più iconici in assoluto del leggendario Osamu Tezuka. Pubblicato in Giappone dal 1952 al 1968 sulla rivista Shonen di Kobunsha, il manga ha venduto circa 100 milioni di copie, divenendo molto popolare. Il successo del manga aveva portato Astro Boy a ricevere un adattamento anime. Inizialmente si trattava di una serie televisiva prodotta dalla Mushi Productions, nonché la prima ad avere caratteristiche che sarebbero poi divenute peculiari della produzione giapponese. E a tal proposito pare che ci siano stati alcuni ritrovamenti importanti.

Da decenni ormai tutti i fan sono alla ricerca di una serie di episodi mancanti di Astro Boy. Alcuni anni fa furono ritrovati diversi di questi episodi, ma di altri tre non vi era ancora traccia. Ora però sembra che due di questi episodi perduti siano stati ritrovati. Per l’esattezza sono stati ritrovati gli episodi 125 e 127 di Astro Boy, che facevano parte della serie anime del 1963. Si tratta dell’adattamento che ha trasformato Astro Boy in una leggenda autentica. Ora che sono stati recuperati, tutti i fan da ogni parte del mondo possono vederli in streaming su Rakuten TV Japan.

Alla luce di questa novità importante, è facile dedurre che manca ancora un solo episodio della serie del 1963. L’episodio 139 deve ancora emergere nonostante anni di ricerca. Coloro che non hanno familiarità con la storia di Astro Boy, devono sapere che la vicenda degli episodi perduti sono leggendari tra i fan. Per molto tempo mancavano numerosi episodi tra cui il 34, 125, 127, 139, 163 e 191. Di questi, l’episodio mancante più famoso era il 34.

Intitolato “Midoro Marsh”, divenne famoso, ma non per motivazioni positive. Infatti basti pensare che l’animazione era terribile, e questo perché il mangaka della serie, Osamu Tezuka, aveva suggerito alla Mushi Production di esternalizzare l’episodio. L’azienda ha fatto proprio questo contattando Studio Zero con risultati esilaranti.

Per quanto riguarda l’episodio 139, anche questo è un prodotto dell’outsourcing. La P Production è stata incaricata di lavorare agli episodi di Astro Boy dal 94 al 144. Quindi adesso non resta che sperare di poter vedere al più presto anche l’ultimo episodio mancante dell’anime.

