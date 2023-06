Black Jack di Osamu Tezuka riceverà un nuovo capitolo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Osamu Tezuka è una leggenda del mondo dei manga, al punto da essere considerato il “padrino dei manga” o addirittura “dio dei manga“. Nato nel 1928 ha gettato le fondamenta per questa forma artistica di intrattenimento che nel corso degli anni è arrivata in tutto il mondo. Oltre a essere una figura pionieristica del manga in generale, era anche un grande lavoratore. Per avere un’idea della sua produttività, la raccolta Complete Manga Works of Tezuka Osamu pubblicata in Giappone, comprende oltre 400 volumi e più di 80.000 pagine.

Inoltre ha contribuito a determinare uno dei tratti distintivi dell’animazione giapponese. I tipici “occhioni”, infatti, li ha inventati Tezuka, basandosi su noti personaggi dei cartoni animati occidentali dell’epoca, come Betty Boop di Max Fleischer e Topolino di Walt Disney.

Tra i manga più importanti e famosi scritti e disegnati da Osamu Tezuka, tutti conoscono Dororo, Astro Boy, Kimba il Leone Bianco, La Principessa Zaffiro e La Fenice, il manga a cui Osamu Tezuka lavorò tutta la vita. Ma con il presente articolo vogliamo parlare di un altro manga importantissimo e iconico di Tezuka, ossia Black Jack.

Questo manga shonen è stato pubblicato per la prima volta nel 1973 e in occasione dei 50 anni di anniversario, il manga di Tezuka riceverà un nuovo capitolo dalla Tezuka Production con il curioso aiuto dell’intelligenza artificiale basata su ChatGPT-4. Sarà rilasciato questp autunno nel 2023, su Weekly Shonen Champion magazine.

Le vicende di Black Jack ruotano attorno al protagonista, Black Jack. Con questo manga, Tezuka ritorna alla giovanile passione per la medicina. Infatti il protagonista è un misterioso e abilissimo medico chirurgo senza licenza. Il nome del protagonista Jack richiama la bandiera pirata con il teschio, chiamata appunto Black Jack. Infatti il protagonista è simile ad un pirata in quanto taglia con il bisturi e arraffa i soldi che raccoglie per scopi benefici. Nonostante non sia un personaggio esemplare, è un chirurgo ricercato perché riesce a curare malattie considerate incurabili da tutti gli altri medici.

L’intelligenza artificiale è un argomento molto caldo tra i fan, soprattutto quando la si associa ai manga. Infatti all’inizio di quest’anno abbiamo parlato di un manga interamente realizzato con l’IA. Tuttavia questa sembra una situazione commemorativa che potrebbe non lasciare spazio alle critiche.

