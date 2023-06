Boruto: il sequel di Naruto ha ispirato Spider-Man: across the Spider-Verse?

Molti fan del sequel di Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generations sostengono che abbia ispirato Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ad avanzare questa teoria è un fan di Boruto, che sulla sua pagina Twitter sostiene che la serie sul figlio di Naruto abbia fortemente ispirato Spider-Man: across the Spider-Verse.

La pagina Twitter dell’insider dasiennn, ha riportato una comparazione di diversi momenti di Boruto e Spider-Man. Ha infatti trovato delle nette similitudini che riguardano i protagonisti principali delle due serie messe a confronto. Prima di proseguire con l’analisi, di seguito ne riportiamo il contenuto.

Nella prima scena sia Miles e Gwen che Boruto e Sarada siedono uno accanto all’altro difronte a un panorama. Nella seconda si può vedere un momento di dolcezza e nella terza sia Miles che Boruto precipitano nel vuoto caratterizzato da uno sfondo colorato. Nell’ultima invece entrambi gli eroi si atteggiano in una posa trionfale.

Lo stesso insider continua affermando che la serie ninja ha anche ispirato un’epica scena di combattimento in Captain America: The Winter Solider della Marvel Cinematic Universe. In contrapposizione a queste segnalazioni, ci sono altri utenti che invece sono molto più critici. Molti descrivono l’animazione di Boruto come uno deuoi maggiori punti deboli.

Boruto ha debuttato nel 2017, e le vicende ruotano attorno al figlio del settimo Hokage del villaggio della Foglia e Hinata. Il suo obiettivo è allenarsi per diventare un grande ninja, ma vive una complicata relazione con suo padre. Oltre all’anime ci sono light novel e una serie manga supervisionata da Kishimoto, al momento in pausa.

Per quanto riguarda Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha quasi quadruplicato i guadagni al botteghino dopo il lancio rispetto al prequel, Un Nuovo Universo. Infatti al momento è il film con il secondo più grande weekend di apertura nel 2023 e il terzo debutto di maggior successo rispetto a qualsiasi precedente film di Spider-Man. Finora ampiamente elogiato sia dalla critica che dai fan, ha già ricevuto dei riconoscimenti. Tuttavia, alcuni spettatori si sono lamentati dei problemi con l’audio, dei quali il co-sceneggiatore Phil Lord ha recentemente parlato sui social media.

