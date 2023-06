Attack on Titan: l’ultima parte si avvia alle fasi finali dello sviluppo

Ci siamo: Attack on Titan conclude la sua incredibile corsa durata circa 10 anni, dove l’opera cartacea di Hajime Isayama è stata trasposta in versione animata, segnando per sempre il volto del medium nipponico all’interno dell’immaginario collettivo del grande pubblico.

Con la trasmissione della prima parte del gran finale avvenuta il 3 marzo gli appassionati stanno attendendo con ansia la seconda parte prevista per il periodo autunnale, grazie anche agli aggiornamenti da parte della produzione, così come avvenuto di recente. Lo leggiamo su Comic Book.

Ancora una volta l’aggiornamento arriva dal direttore del suono Masafumi Mima, che come ben sapete è solito condividere sul suo Twitter novità per quanto riguarda lo sviluppo delle fasi finali della trasposizione animata.

Il post in questione parla dell’attuale lavoro sul doppiaggio, confermando potenzialmente anche la parte animata conclusa, visto che di solito il lavoro vocale e sonoro arriva dopo la completezza delle sequenze animate, anche se non possiamo ancora dirlo, data la diversa impostazione lavorativa di ogni Studio di produzione.

“Il doppiaggio è attualmente in corso. È una scena molto tesa quella a cui stanno lavorando: grazie a tutti gli attori”, ha condiviso il direttore del suono.

Ogni piccolo dettaglio viene condiviso e il pubblico con grande curiosità va sempre a spulciarlo, visto l’interesse creato intorno alla trasposizione animata del manga di Hajime Isayama. La prima parte come accennato è stata pubblicata il 3 marzo e a breve la Marcia dei Colossali si andrà a concludere così come nel manga.

La versione cartacea si è ormai chiusa qualche anno fa, e Isayama ha avuto dei dubbi iniziali a proposito del finale, non proprio soddisfacente per la maggior parte del pubblico. Detto questo, voi state attendendo questa seconda parte della grande conclusione dell’epopea anime? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter