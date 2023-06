Attack on Titan VR: il trailer del gioco in realtà virtuale mostra la data di uscita

Attack on Titan VR: il trailer del gioco in realtà virtuale è stato mostrato finalmente al pubblico dopo un periodo di silenzio durato qualche mese, che in compenso ha donato agli appassionati il periodo di uscita del titolo in realtà virtuale.

Dopo quasi 10 anni di lavoro Il team di Kodansha e UNIVRS dopo aver lavorato duramente su un’esperienza VR dedicata al mondo caotico e violento di Hajime Isayama, conferma una data di uscita ufficiale pubblicata insieme ad un trailer che non mostra ancora un gameplay ufficiale.

Da come visionabile nel trailer in calce questa curiosa esperienza di realtà virtuale mette il giocatore al centro dei villaggi tanto noti in Attack on Titan nei panni di un membro dei Survey Corps, dove con una visuale in prima persona il giocatore potrà rivivere le macabre esperienze dei protagonisti.

Il lancio ufficiale di Attack on Titan VR: Unbreakable avverrà quest’inverno insieme a Meta Quest 3. Anche chi possiede Meta Quest 2 potrà ottenere il gioco, quindi volendo potete già organizzarvi nel caso vogliate acquistare il titolo, così come leggiamo su CB.

Al momento abbiamo questo video di presentazione e un periodo di uscita fissato per la fine del 2023, e proprio per questo non abbiamo ancora un prezzo ufficiale per il videogioco tratto dalla cruenta e drammatica storia di Hajime Isayama.

Da come vedete la grafica non è incredibile anche se alla fine non è quello il suo punto di forza. Probabilmente la produzione vuole solamente mettere al centro di tutto proprio l’esperienza della realtà virtuale, così da immergere nel mondo di Attack on Titan tutti gli appassionati.

Ricordiamo anche che l’anime si concluderà nel 2023, dopo la trasmissione della prima parte del gran finale avvenuta il 3 marzo 2023. Voi cosa ne pensate di questo titolo in VR?

Fonte Comic Book