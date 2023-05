Attack on Titan: ancora aggiornamenti sulla parte finale

Attack on Titan durante il mese di marzo ha mostrato al pubblico la prima parte del gran finale della storia, confermando anche durante il periodo autunnale la seconda tranche volta alla vera e degna conclusione della storia creata da Hajime Isayama.

Il viaggio di Eren si concluderà nel 2023 dopo ben 10 anni di attività, che ha consacrato il franchise in questione come uno dei più importanti di sempre, nonché uno dei più influenti dell’ultimo periodo a proposito del medium anime e anche manga.

Così come leggiamo su Comic Book, dopo i primi aggiornamenti ne sono arrivati anche altri al riguardo direttamente dalla produzione.

L’aggiornamento arriva direttamente da Masafumi Mima, il direttore del suono che supervisiona Attack on Titan. Il director del suono è un amante dei social media e spesso e volentieri aggiorna il suo pubblico appena possibile.

Per questo gli spettatori più accaniti lo seguono in modo tale da rimanere sempre aggiornati quando il professionista pubblico qualcosa al riguardo del gran finale di Attack on Titan.

L’aggiornamento in questione è molto velato e conferma semplicemente che la seconda parte del finale ha cominciato i lavori con il sonoro, così come leggiamo qui.

Prima di questo abbiamo avuto modo di ammirare un poster condiviso dallo stesso regista del finale di Attack on Titan, dove in maniera enigmatica ha mostrato al suo pubblico delle precise novità. Se non lo avete ancora visto sul nostro sito trovate anche un’analisi dedicata.

Yuichiro Hayashi ha successivamente dichiarato: “Con l’uscita della key visual per il sequel della parte finale, l’anime Attack on Titan si sta costantemente avvicinando al suo vero atto conclusivo. Tuttavia il lavoro è ancora a metà, quindi non mi sento affatto immerso nella parte finale; A volte mi chiedo se arriverà davvero”.

