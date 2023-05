Attack on Titan: la potenziale spiegazione della nuova Key Visual

Recentemente è stata pubblicata una key visual dedicata alla parte finale di Attack on Titan, in uscita nell’autunno del 2023. La foto raffigura una casa in mezzo a un bosco/foresta, nella pace più onirica possibile. Considerando il mondo dipinto da Isayama questa è un’immagine davvero singolare e oggi vediamo il motivo dietro l’immagine.

Attack On Titan Final Season New Visual.

Watch Mappa Stage at https://t.co/9nNZ0qQM8o pic.twitter.com/a6Q5ZzO9SB — Anime Senpai (@senpaisauces) May 21, 2023

L’immagine mostra il sogno di Eren probabilmente e pone al pubblico la sua ipotetica realizzazione: “Ci vediamo, Eren” leggiamo all’interno del poster, lasciando presagire che il protagonista e i suoi amici hanno risolto il tutto nel migliore dei modi possibile.

Ovviamente ci saranno spoiler, quindi non proseguite se non avete letto il manga.

Come letto su Anime Senpai la scena sembra tranquilla ma in realtà mostra e anticipa delle sequenze davvero cruente, devastanti. Quella casa rappresenta il sogno di Mikasa se solo Eren avesse deciso di non eliminare l’umanità tramite la Marcia dei Colossali, come ben sapete la piaga vista nell’ultima puntata.

Mikasa e gli altri per fermare il loro amico andato optano per l’unica soluzione possibile, ovvero ucciderlo, anche se questa è ovviamente una scelta presa a malincuore. Essendo un azione assurda, violenta, quasi onirica, Mikasa immagina un futuro alternativo, una versione diversa che scava e fugge dalla curda realtà.

In pratica quella sarebbe la casa potenziale dove Eren e Mikasa avrebbero vissuto in un universo alternativo dove il protagonista non avrebbe compiuto la scelta di attuare un genocidio con la “Rumbling”, la devastante Marcia dei Colossali.

Anche qui nelle fasi finali abbiamo una lotta sì fisica, ma anche psicologica dove Armin ed Eren confrontano le loro idee di libertà, combattendo selvaggiamente all’interno della parte finale, come accennato in arrivo quest’autunno senza nuovi slittamenti al riguardo.

new attack on titan key visual of the cabin au with the text “see you later, eren.” pic.twitter.com/HtNsreJZO6 — eremika archive (@eremikarchive) May 21, 2023

Nuova key visual di Attack on Titan della cabina au con il testo “ci vediamo dopo, eren”.

Cosa ne pensate di questa immagine pacifica contrapposta alla curda realtà del mondo di Attack on Titan?

Fonte Twitter – Anime Senpai